Падение экономики России из-за пандемии стало максимальным за 11 лет

Экономика России по итогам пандемийного 2020 года упала на 3,1%, следует из первой оценки Росстата. Хотя оценка падения ВВП оказалось лучше прогнозов, это максимальный спад с кризиса 2009 года

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Экономика России, столкнувшаяся в 2020 году не только с шоком из-за пандемии и карантинных ограничений, но и с мощным спадом спроса на нефть, сократилась по итогам 2020 года на 3,1% в годовом выражении, следует из первой оценки Росстата. Она оказалась оптимистичнее прогнозов как правительства, так и российских и международных экономистов.

В то же время торможение экономики в прошлом году стало максимальным за 11 лет: сильнее ВВП падал по итогам 2009 года — на 7,8%, следует из данных Росстата.

Минэкономразвития ожидало спада экономики Россиии по итогам прошлого года на 3,9%, Банк России — на 4-5%, «Центр развития» НИУ ВШЭ — на 4%, Международный валютный фонд и британская Oxford Economics — на 3,6%.