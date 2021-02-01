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Экономика ,  
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Падение экономики России из-за пандемии стало максимальным за 11 лет

Экономика России по итогам пандемийного 2020 года упала на 3,1%, следует из первой оценки Росстата. Хотя оценка падения ВВП оказалось лучше прогнозов, это максимальный спад с кризиса 2009 года
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Экономика России, столкнувшаяся в 2020 году не только с шоком из-за пандемии и карантинных ограничений, но и с мощным спадом спроса на нефть, сократилась по итогам 2020 года на 3,1% в годовом выражении, следует из первой оценки Росстата. Она оказалась оптимистичнее прогнозов как правительства, так и российских и международных экономистов.

В то же время торможение экономики в прошлом году стало максимальным за 11 лет: сильнее ВВП падал по итогам 2009 года — на 7,8%, следует из данных Росстата.

Минэкономразвития ожидало спада экономики Россиии по итогам прошлого года на 3,9%, Банк России — на 4-5%, «Центр развития» НИУ ВШЭ — на 4%, Международный валютный фонд и британская Oxford Economics — на 3,6%.

  • На динамику ВВП страны в 2020 году повлияло снижение внутреннего конечного спроса (на 5% в годовом выражении) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (на 13,7%) по сравнению с экспортом (снизился на 5,1%), отмечает Росстат.
  • В разрезе отраслей под влиянием карантинных ограничений сильнее всего сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание населения: гостиницы и рестораны (минус 24,1%), учреждения культуры и спорта (минус 11,4%), предприятия транспорта (минус 10,3%), организации, оказывающие прочие услуги населению (минус 6,8%), отмечает ведомство.
  • Под влиянием снижения цен на нефть и условий сделки ОПЕК+ по сокращению нефтепоставок в России упала как добыча нефти и газа в физическом выражении (на 10,3%) так и индекс-дефлятор, отражающий ценовые изменения (минус 17,6%). В целом промпроизводство за год снизилось на 2,9%.
  • Конечное потребление сектора госуправления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, выросло на 3,9% по сравнению с 2019 годом, прежде всего, из-за увеличения расходов на здравоохранение и другие виды деятельности, связанные с борьбой с пандемией COVID-19.
  • Возросший спрос на финансовые услуги привел к увеличению добавленной стоимости в сфере финансов и страхования (+7,9%).

Что ждет экономику России дальше

Согласно оценкам МВФ, налогово-бюджетные меры поддержки экономики в России, составили около 3,5% ВВП с учетом госгарантий и квазифискальных операций, а с учетом внебюджетных мер — около 4,5% ВВП. Оценка МВФ совпадает с расчетом российского Минфина, представленным в основных направлениях бюджетной политики на ближайшую трехлетку, который оценил поддержку бизнеса и населения в рамках антикризисных мер в стоимостном выражении эквивалентном более чем 4,5% ВВП. Среди стран G20, по расчетам МВФ, Россия занимает третье место с конца по объему антикризисного пакета — ниже только Индонезия и Мексика (.pdf

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МВФ призвал Россию нарастить господдержку экономики на фоне второй волны
Экономика
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

«Такой скромный ответ на корона-кризис связан с ограниченными возможностями заимствований на фоне выпадения значительной части бюджетных доходов», — замечает Гурвич в докладе «Год ковида: предварительные итоги десятилетия» фонда «Либеральная миссия». Дефицит российского бюджета по итогам 2020 года составил 4,1 трлн руб. (3,8% ВВП). Правительство вынуждено было отступить от патерналистской модели экономической политики, предполагающей рост социальных расходов независимо от экономических результатов, полагает глава Экономической экспертной группы Евсей Гурвич.

Несмотря на малый размер госпомощи, кризисные показатели российской экономики выглядят лучше, чем во многих странах, отмечает Гурвич. «С одной стороны, российские власти все лучше и профессиональнее реагируют на повторяющиеся кризисы, с другой, эти кризисы не ведут к структурным изменениям, обеспечивающим динамизм в межкризисные периоды», — добавляет руководитель Экономической экспертной группы.

По сути, второй квартал 2020 года российская экономика, показав снижение ВВП на 8%, прошла успешнее в сравнении со спадом на 9,5% в США и на 10-20% в большинстве развитых экономик, но со второго полугодии Россия начала «проигрывать» другим странам в динамизме восстановления экономики, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Абсолютно во всех экономиках восстановительный рост 2021 года — это по сути, зеркальное отражение спада в 2020 году, поэтому рост ВВП России в следующем году на 2,5-3% cтановится труднодостижимым, считает она. «Чем выше уровень в прошлом году, тем будет сложнее получить более высокие показатели в 2021 году», — согласен член-корреспондент Российской академии наук Александр Широв.

По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в следующие три года вырастет на 3,3, 3,4 и 3% соответственно. Независимые экономисты и Счетная палата критиковали официальный прогноз правительства за излишне оптимистичные ожидания быстрых темпов восстановления. Oxford Economics прогнозирует экономический рост на 2021 год в России на 1,9%, объясняя столь медленное восстановление ожидаемым уменьшением вклада чистого экспорта, недостаточным ростом потребительских расходов и инвестиций в основной капитал, сворачиванием фискальных стимулов и приостановкой монетарного смягчения со стороны ЦБ. В то же время МВФ в январе повысил прогноз роста ВВП России. По версии фонда в текущем году российская экономика вырастет на 3%, а в 2022 году - на 3,9%.

Автор
Юлия Старостина
ВВП России пандемия кризис Росстат
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