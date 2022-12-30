Росстат пересмотрел рост ВВП за 2021 год до максимума за 14 лет
Росстат представил третью оценку ВВП за 2021 год, когда экономика активно восстанавливалась от пандемии, но жестких санкций Запада еще не было. Согласно уточненной оценке, ВВП вырос на 5,6%, что на 0,9 п.п. выше предыдущей оценки (и при первой, и при второй оценке сообщалось о росте экономики на 4,7%).
В пандемийном 2020 году ВВП сократился на 2,7% (эта оценка осталась прежней).
С 2008 года российская экономика лишь два раза преодолевала 5-процентный уровень роста (в 2008 году ВВП вырос на 5,2%). В 2007 году рост составлял 8,5%.
«Уточнение оценки ВВП за 2021 год основано на годовых итогах федеральных статистических наблюдений, данных годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности Федерального казначейства», — указал Росстат. При выполнении расчетов учтены итоги разработки годовых таблиц ресурсов и использования товаров и услуг (за 2020 год), актуализированные данные отраслевой статистики и платежного баланса за эти годы.
По уточненным данным, дефлятор ВВП в 2021 году (отражает изменение цен в различных секторах) составил плюс 19% (предыдущая оценка — 16,5%), что является самым высоким уровнем с 2005 года, следует из данных Росстата. Рост индекса-дефлятора в 2021 году был обусловлен ростом мировых цен на энергоресурсы, в частности увеличением индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в добывающих производствах на 67%, обрабатывающих производствах — на 22%.
Регулярный положительный пересмотр оценок ВВП — норма для России, хотя пересмотр на 0,9 п.п. исторически слишком высок, следует из анализа АКРА от 2020 года (.pdf). Первая публикуемая Росстатом оценка годового прироста ВВП оказывается ниже финальной в 75% случаев, при этом в 44% случаев накопленный за несколько лет положительный пересмотр составляет более 0,5 п.п., отмечал экономист Дмитрий Куликов.
В третьем квартале 2022 года к тому же периоду прошлого года российская экономика сократилась на 3,7%, сообщал Росстат в декабре. Этому предшествовало снижение ВВП во втором квартале на 4,1% в годовом выражении, тогда как в первом квартале экономика выросла на 3,5% к тому же периоду предыдущего года. В январе—ноябре ВВП снизился на 2,1% к тому же периоду предыдущего года, оценило Минэкономразвития 28 декабря. «С исключением сезонного фактора, третий месяц подряд наблюдаем рост экономики. Поддержку экономике оказывают сельское хозяйство и строительство. Кроме того фиксируем улучшение ситуации в торговле и транспортно-логистическом комплексе», — заявила замминистра экономики Полина Крючкова.