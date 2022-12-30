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Росстат пересмотрел рост ВВП за 2021 год до максимума за 14 лет

Росстат в рамках предновогоднего уточнения ВВП предыдущих лет резко повысил оценку роста в 2021 году — почти на один процентный пункт, до 5,6%. Экономика в год перед жесткими санкциями росла самыми быстрыми темпами с 2007 года
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Росстат представил третью оценку ВВП за 2021 год, когда экономика активно восстанавливалась от пандемии, но жестких санкций Запада еще не было. Согласно уточненной оценке, ВВП вырос на 5,6%, что на 0,9 п.п. выше предыдущей оценки (и при первой, и при второй оценке сообщалось о росте экономики на 4,7%).

В пандемийном 2020 году ВВП сократился на 2,7% (эта оценка осталась прежней).

С 2008 года российская экономика лишь два раза преодолевала 5-процентный уровень роста (в 2008 году ВВП вырос на 5,2%). В 2007 году рост составлял 8,5%.

«Уточнение оценки ВВП за 2021 год основано на годовых итогах федеральных статистических наблюдений, данных годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности Федерального казначейства», — указал Росстат. При выполнении расчетов учтены итоги разработки годовых таблиц ресурсов и использования товаров и услуг (за 2020 год), актуализированные данные отраслевой статистики и платежного баланса за эти годы.

По уточненным данным, дефлятор ВВП в 2021 году (отражает изменение цен в различных секторах) составил плюс 19% (предыдущая оценка — 16,5%), что является самым высоким уровнем с 2005 года, следует из данных Росстата. Рост индекса-дефлятора в 2021 году был обусловлен ростом мировых цен на энергоресурсы, в частности увеличением индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в добывающих производствах на 67%, обрабатывающих производствах — на 22%.

Регулярный положительный пересмотр оценок ВВП — норма для России, хотя пересмотр на 0,9 п.п. исторически слишком высок, следует из анализа АКРА от 2020 года (.pdf). Первая публикуемая Росстатом оценка годового прироста ВВП оказывается ниже финальной в 75% случаев, при этом в 44% случаев накопленный за несколько лет положительный пересмотр составляет более 0,5 п.п., отмечал экономист Дмитрий Куликов.

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В третьем квартале 2022 года к тому же периоду прошлого года российская экономика сократилась на 3,7%, сообщал Росстат в декабре. Этому предшествовало снижение ВВП во втором квартале на 4,1% в годовом выражении, тогда как в первом квартале экономика выросла на 3,5% к тому же периоду предыдущего года. В январе—ноябре ВВП снизился на 2,1% к тому же периоду предыдущего года, оценило Минэкономразвития 28 декабря. «С исключением сезонного фактора, третий месяц подряд наблюдаем рост экономики. Поддержку экономике оказывают сельское хозяйство и строительство. Кроме того фиксируем улучшение ситуации в торговле и транспортно-логистическом комплексе», — заявила замминистра экономики Полина Крючкова.

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