Росстат оценил снижение промышленного производства за 2022 год

Росстат: промышленное производство в России за 2022 год сократилось на 0,6%

Российская промышленность по итогам 2022 года сократилась на 0,6%, сообщил Росстат. Максимальное снижение ожидаемо показало производство автомобилей и бытовой техники. Тем не менее результат оказался лучше прогнозов правительства

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Промышленное производство в России по итогам 2022 года сократилось на 0,6%, сообщил Росстат. Эта оценка оказалась лучше, чем прогнозировало правительство, ожидавшее в сентябрьском официальном прогнозе спад на 1,8%.

В последний раз снижение выпуска промышленной продукции наблюдалось в пандемическом 2020 году и составило 2,1%. В декабре прошло года показатель сократился сильнее, чем по итогам, — на 4,3% в годовом выражении (на это повлияла в том числе высокая постпандемийная база конца 2021 года).

Лидеры спада

На фоне военных действий на Украине и санкций Запада в отношении России спад промышленного производства фиксируется Росстатом три квартала подряд (в первом квартале был рост на 5,1% в годовом выражении, что помогло показателю за весь год не уйти в более сильный минус).

По итогам всего 2022 года наибольшее снижение продемонстрировал сектор водоснабжения и водоотведения, который сократился на 6,1%. Основным драйвером этого сокращения стала отрасль утилизации отходов и обработки вторичного сырья, выпуск в которой упал на 13,9%.

В отрицательную зону ушел также совокупный выпуск в секторе обрабатывающих производств — он снизился на 1,3%. Среди конкретных отраслей наибольший спад произошел в производстве автотранспортных средств (минус 51%), бытовых приборов (минус 40%), комплектующих и принадлежностей для автомобилей (минус 38%). Значительно просели также отделка тканей и текстиля (минус 24%), производство игр и игрушек (минус 16%), выпуск фарфоровых и керамических изделий (минус 15%).

В то же время ряду отраслей обрабатывающей промышленности удалось нарастить производство. В их числе, например, копирование записанных носителей информации (рост в 2,6 раза), агломерация угля (+53%), производство фармацевтических субстанций (+26%), выпуск металлических цистерн и резервуаров (+19%), а также производство музыкальных инструментов (+17%).

Как отмечает в комментарии Минэкономразвития, основной положительный вклад в динамику обработки по итогам 2022 года внес металлургический комплекс, в том числе рост производства готовых металлических изделий (+7% к 2021 году). Аналитики ранее связывали рост в готовых металлоизделиях с увеличившимся оборонным заказом.

«Сдерживающее влияние на динамику промышленного производства в 2022 году оказывали экспортно ориентированные отрасли. Так, химический комплекс по итогам года продемонстрировал снижение выпуска на 1,5% в годовом выражении», — добавили в Минэкономразвития.

Секторы с символическим ростом

Два макросектора из четырех все же смогли показать небольшой рост, несмотря на кризисные условия, следует из данных Росстата. Так, в добыче полезных ископаемых было зафиксировано увеличение промышленного производства на 0,8%. Наибольший рост в этой категории показали добыча и обогащение бурого угля (+20%), добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки, — то есть различных минералов, драгоценных камней, асфальтитов и битумных пород (+7%), а также предоставление услуг в сфере добычи полезных ископаемых (+5,6%).

Добыча нефти и нефтяного газа выросла по итогам года на 1,1%, несмотря на изначальные пессимистические оценки весной. Однако добыча природного газа и газового конденсата сократилась за 2022 год на 1,9%, а в четвертом квартале спад газодобычи достиг 4,9%. В целом «вес» добычи нефти и газа в индексе промпроизводства превышает 30%.

Номинально позитивную динамику показал и сектор тепло- и электроэнергетики, который увеличился на 0,1%. Внутри него сильнее всего выросло производство, передача и распределение электроэнергии — на 1,1%.