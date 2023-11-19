Песков рассказал о существовавшей угрозе обвала экономики из-за санкций

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В России существовала угроза обвала экономики из-за беспрецедентного груза санкций, однако благодаря мобилизации ресурсов и решениям руководства страны экономическую ситуацию удалось стабилизировать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубну. Фрагмент интервью репортер показал в своем телеграм-канале.

«Была угроза обвала. И действительно пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы для того, чтобы этот обвал предотвратить», — сказал пресс-секретарь президента. — Сначала просто задача стояла предотвратить обвал, потому что действительно на экономику обрушился абсолютно беспрецедентный груз вот этих санкций. И ни одна страна мира никогда не сталкивалась и, теоретически, ни одна страна мира не в состоянии выдержать такого удара», - заявил он.

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