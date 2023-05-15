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Еврокомиссия улучшила прогноз по динамике ВВП России в 2023 году

Европейская комиссия улучшила прогноз падения ВВП России за 2023 год до 0,9%
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Европейская комиссия улучшила прогноз по динамике ВВП России в 2023 году, следует из прогноза, подготовленного организацией (pdf).

Так, если осенью 2022 года организация прогнозировала (pdf), что спад российской экономики по итогам года составит 3,2%, то теперь в ЕК ожидают, что итоговый показатель будет 0,9%. В Брюсселе ожидают, что в 2024 году ВВП России перейдет к росту, который достигнет 1,3%.

Согласно оценкам ЕК, в 2022 году падение ВВП составило 2,1% (осенью в ЕК прогнозировали 5,1%). Основной вклад в развитие экономики внесли сектор потребления и инвестиции в военную промышленность. Также положительное влияние оказали развитие новых цепочек поставок продукции, которые российских бизнес создавал в стремлении избежать влияния санкций.

Также в ЕК считают, что темп роста номинальной заработной платы в России в 2023 году превысит инфляцию — давление на рынок труда оказывают частичная мобилизация и отток трудовых ресурсов за рубеж. Однако траты частных лиц, как ожидается, останутся на низком уровне — как ответ на неопределенность, вызванную военным конфликтом с Украиной.

Промышленное производство в России и далее будет поддерживаться за счет государственных средств из-за политики импортозамещения, а также ради развития военного производства и торговой логистики. В то же время эксперты ЕК прогнозирует снижение инвестиционной активности, так как проекты, начатые до начала военного конфликта, завершаются, а новые частные инвестиции ограничены снижением прибыли компаний и уходом западных корпораций и неопределенностью. Также влияние на ВВП России будет оказывать невозможность восстановить падение экспорта углеводородов, вызванное прекращением газовых поставок в Европу и эмбарго на морские перевозки нефти. 

Среди рисков, которые могут повлиять на прогноз в сторону ухудшения, эксперты ЕК называют потенциальную новую волну частичной мобилизации (власти России заявляют, что таких планов сейчас нет). Продолжающееся налогово-бюджетное стимулирование поддержит экономику, но также приведет к дальнейшему истощению имеющихся бюджетных резервов.

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