 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Мишустин сообщил о росте ВВП на 5% в сентябре и на 2,8% за девять месяцев

Мишустин: ВВП России за девять месяцев вырос на 2,8%
Россия завершила «адаптацию к внешним вызовам», заявил премьер. По итогам 2023 года рост экономики может составить 2,8%, сообщали в Минэкономразвитии. Близкую к этому оценку приводил Международный валютный фонд — 2,5%
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Россия прошла период «адаптации к внешним вызовам», и по итогам 2023 года ожидается рост экономики, заявил на совещании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

По предварительной оценке Миэкономразвития, за девять месяцев (январь—сентябрь) текущего года ВВП России вырос на 2,8%, при этом только в сентябре показатель превысил 5% в годовом выражении.

За девять месяцев 2023 года вырос выпуск промышленных товаров (более чем на 3%), производство в обрабатывающей (7%) и машиностроительной (свыше 22%) отраслях.

«Двузначные показатели также отмечаются в таких секторах, как компьютеры, электронные и оптические изделия, электрическое оборудование, мебель и целом ряде других», — отмечается в сообщении правительства.

В 2023 году экономика России вырастет на 2,8%, заявлял ранее министр экономического развития Максим Решетников. ЦБ ожидает, что показатель составит от 1,5 до 2,5%, а Международный валютный фонд, в начале года предсказывавший 0,3%, — 2,2%.

В сентябре президент Владимир Путин заявлял, что восстановление экономики после санкций завершено. Россия, по его словам, смогла выдержать «санкционный натиск» недружественных стран, а ВВП вышел на досанкционный уровень 2021 года. Если весной рост экономики по итогам года ожидался на уровне 1,2%, то теперь может составить 2,5% или, возможно, 2,8%, отмечал глава государства.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
экономика России ВВП Михаил Мишустин
Материалы по теме
Bloomberg узнал детали новых санкций ЕС против России
Экономика
Путин объяснил низкую безработицу эффективной экономической политикой
Политика
Путин призвал превентивно реагировать на кризисы с бензином и дизелем
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 97,93 (-0,68) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 92,02 (-1,22) Инвестиции, 16:05
Более 100 человек погибли при ударе по лагерю беженцев на севере Газы Политика, 19:45
«Фабрика 4.0»: цифровой полигон для кибериммунных решений РБК и Kaspersky, 19:37
Мишустин сообщил о росте ВВП на 5% в сентябре и на 2,8% за девять месяцев Экономика, 19:29
Какую роль играют экологические конкурсы в развитии мегаполиса РБК и ДПиООС, 19:26
ПСБ: у банков есть ресурсы для мегапроектов технологического развития Пресс-релиз, 19:18
Зачем нужны индустриальные пылесосы на производствах РБК и Karcher, 19:13
Израиль не увидел перспектив сделки по заложникам с участием Катара Политика, 19:11
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
В Дагестане арестовали семерых человек за беспорядки в аэропорту Политика, 19:09
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 19:05
«Авангард» обыграл «Торпедо» Игоря Ларионова в его 100-м матче в КХЛ Спорт, 18:59
Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы оценили минимум в ₽285 млн Политика, 18:56
Топ-10 аварийных ситуаций на дороге: как их избежать РБК и Ингосстрах, 18:50
Глава HENDERSON — о 30-летии развития Дома мужской моды РБК Стиль, 18:43
Без ошибок новичков: считаем экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 18:39