 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Росстат зафиксировал рекордный с 2021-го рост ВВП за квартал

Росстат: ВВП России показал рекордный с 2021 года рост за квартал в 5,5%
ВВП России вырос на 5,5% за третий квартал, это рекордный показатель с четвертого квартала 2021 года, когда наблюдался рост на 5,8%. Драйверами роста стали сектор обрабатывающих производств, строительство и сельское хозяйство
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

По предварительной оценке, ВВП России в третьем квартале вырос на 5,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года, следует из данных Росстата, с которыми ознакомился РБК.

Это максимальный рост ВВП за квартал с конца 2021 года, в четвертом квартале которого показатель вырос на 5,8%

В Минэкономразвития отметили, что драйверами роста ВВП стали отрасли, направленные на развитие экономики предложения: сектор обрабатывающих производств, строительство и сельское хозяйство.

«Поддержку экономике оказывает рост потребительской активности, которая обеспечивается гибкостью отечественного рынка труда и ростом реальных денежных доходов населения», — сказала замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.

Замминистра обратила внимание, что международные организации меняют свои прогнозы по экономике России. Так, Еврокомиссия теперь ожидает рост ВВП России на уровне 2% по итогам 2023 года вместо спада в 0,9%.

«Сейчас, когда этап восстановления завершен, задача — закрепить позитивные тренды и обеспечить дальнейшую структурную перестройку экономики», — подчеркнула Крючкова.

Мишустин сообщил о росте ВВП на 5% в сентябре и на 2,8% за девять месяцев
Экономика
Фото:Елена Афонина / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Как «поженить» маркетинг и продажи и повысить эффективность бизнеса
Микрочип и компьютерная анестезия: как мы будем лечить зубы через 3–5 лет
В России ужесточают контроль за информацией. Что могут ФСБ и Роскомнадзор
В России пересмотрят закон о биометрии: кому стоит беспокоиться

В 2022 году, по оценке Росстата, реальный ВВП России упал на 2,1%. По итогам 2023 года ожидается рост, так как российская экономика прошла период «адаптации к внешним вызовам», заявил в конце октября премьер-министр Михаил Мишустин. За первые девять месяцев (январь—сентябрь) 2023 года ВВП страны вырос на 2,8%, следует из предварительного отчета Минэкономразвития.

Глава ведомства Максим Решетников прогнозировал рост экономики также на 2,8% по итогам всего 2023 года. ЦБ ожидает, что показатель составит от 1,5 до 2,5%. По оценке Международного валютного фонда (МВФ), ВВП в 2023 году должен вырасти на 2,2%.

В сентябре президент России Владимир Путин сказал, что восстановление экономики после санкций завершено. Россия, по его словам, смогла выдержать «санкционный натиск» недружественных стран, а ВВП вышел на досанкционный уровень 2021 года. Сам президент прогнозировал рост ВВП в пределах 2,8–3% по итогам года.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Росстат ВВП рост экономики
Материалы по теме
Мишустин сообщил о росте ВВП на 5% в сентябре и на 2,8% за девять месяцев
Экономика
Аналитики Barclays улучшили прогноз по ВВП России и Турции
Экономика
МВФ в третий раз с начала года улучшил прогноз по росту ВВП России
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 97,13 (-0,64) Инвестиции, 17:17 Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 89,46 (-1,8) Инвестиции, 17:17
Хуснуллин рассказал о проекте железной дороги в Крым через новые регионы Бизнес, 20:36
Из сектора Газа в Египет за день эвакуировали 88 россиян Политика, 20:31
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 20:28
Власти допустили использование средств ФНБ на трассу в Петербург Бизнес, 20:23
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 20:17
Израиль пообещал уничтожить ХАМАС после его предложения о заложниках Политика, 20:12
Захарова назвала действия Армении попыткой усидеть на двух стульях Политика, 20:11
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Ешь, пей, люби вино: почему стоит обратить внимание на винные шкафы ASKO РБК Стиль, 20:10
Очищенный воздух и питьевая вода: в Москве появятся эко-апартаменты РБК и Ahead, 20:06
Топ-10 аварийных ситуаций на дороге: как их избежать РБК и Ингосстрах, 19:51
Почему облачный рынок России вновь вырастет на 30–40% в год РБК и Softline, 19:41
Перспективные ниши: почему растет российский рынок франчайзинга РБК Отрасли, 19:34
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 19:33
Путин заявил о росте доверия граждан к выборам Политика, 19:32