Росстат зафиксировал рекордный с 2021-го рост ВВП за квартал

Росстат: ВВП России показал рекордный с 2021 года рост за квартал в 5,5%

ВВП России вырос на 5,5% за третий квартал, это рекордный показатель с четвертого квартала 2021 года, когда наблюдался рост на 5,8%. Драйверами роста стали сектор обрабатывающих производств, строительство и сельское хозяйство

Фото: Александр Река / ТАСС

По предварительной оценке, ВВП России в третьем квартале вырос на 5,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года, следует из данных Росстата, с которыми ознакомился РБК.

Это максимальный рост ВВП за квартал с конца 2021 года, в четвертом квартале которого показатель вырос на 5,8%

В Минэкономразвития отметили, что драйверами роста ВВП стали отрасли, направленные на развитие экономики предложения: сектор обрабатывающих производств, строительство и сельское хозяйство.

«Поддержку экономике оказывает рост потребительской активности, которая обеспечивается гибкостью отечественного рынка труда и ростом реальных денежных доходов населения», — сказала замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.

Замминистра обратила внимание, что международные организации меняют свои прогнозы по экономике России. Так, Еврокомиссия теперь ожидает рост ВВП России на уровне 2% по итогам 2023 года вместо спада в 0,9%.

«Сейчас, когда этап восстановления завершен, задача — закрепить позитивные тренды и обеспечить дальнейшую структурную перестройку экономики», — подчеркнула Крючкова.

В 2022 году, по оценке Росстата, реальный ВВП России упал на 2,1%. По итогам 2023 года ожидается рост, так как российская экономика прошла период «адаптации к внешним вызовам», заявил в конце октября премьер-министр Михаил Мишустин. За первые девять месяцев (январь—сентябрь) 2023 года ВВП страны вырос на 2,8%, следует из предварительного отчета Минэкономразвития.

Глава ведомства Максим Решетников прогнозировал рост экономики также на 2,8% по итогам всего 2023 года. ЦБ ожидает, что показатель составит от 1,5 до 2,5%. По оценке Международного валютного фонда (МВФ), ВВП в 2023 году должен вырасти на 2,2%.

В сентябре президент России Владимир Путин сказал, что восстановление экономики после санкций завершено. Россия, по его словам, смогла выдержать «санкционный натиск» недружественных стран, а ВВП вышел на досанкционный уровень 2021 года. Сам президент прогнозировал рост ВВП в пределах 2,8–3% по итогам года.