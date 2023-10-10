МВФ скорректировал прогноз роста экономик России и Украины

МВФ улучшил прогнозы по росту экономик России и Украины в 2023 году

В 2023 году ожидается рост экономик обеих стран — России на 2,2%, Украины — на 2%. Но в будущем году, как предположили в МВФ, украинская экономика продолжит расти более высокими темпами

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал октябрьский прогноз роста экономик мира в 2023–2024 году, в нем пересмотрены данные относительно России и Украины.

Фонд прогнозирует, что в текущем году российская экономика вырастет на 2,2%, в следующем — на 1,1%. Украинская вырастет на 2% в 2023-м и на 3,2% в 2024-м.

«Повышение темпов роста отражает существенный бюджетный стимул,

сильные инвестиции и устойчивое потребление в условиях напряженного рынка труда», — сказано в документе о России.

На Украине рост объясняют «более сильным, чем ожидалось, увеличением внутреннего спроса» за счет адаптации компаний и домохозяйств к условиям военного времени на фоне резкого снижения инфляции и стабильности валютных рынков.

Рост мировой экономики в целом эксперты прогнозируют на уровне 3% в этом году и 2,9% в следующем.

МВФ в этом году во всех своих обзорах (октябрьский — четвертый) улучшал прогнозы по росту экономики России в 2023-м. В предпоследнем, июльском, были заложены цифры 1,5%, то есть на 0,7% меньше, чем сейчас. Однако прогноз на 2024 год по сравнению с июльским стал меньше на 0,2%.

Для Украины на 2023 год ранее прогнозировали снижение на 3%.

В 2022-м экономики обеих стран испытали падение — российская на 2,1%, украинская — на 29%, отмечает МВФ.

В сентябре президент Владимир Путин заявил, что восстановление экономики России после санкций завершилось, она выдержала беспрецедентный «санкционный натиск» недружественных стран. Глава государства отметил, что ВВП страны вышел на досанкционный уровень 2021 года, и призвал создать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного роста.



В июне он сообщил, что ВВП России по итогам года может вырасти на 1–2%.