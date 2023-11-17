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Путин спрогнозировал рост ВВП в 2023 году более чем на 3%

Президент Путин: рост ВВП в России в 2023 году может превысить 3%
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Рост ВВП в России в 2023 году может превысить 3%, заявил президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

В 2022 году, по оценке Росстата, реальный ВВП страны упал на 2,1%.

Президент сообщил, что накануне премьер-министр Михаил Мишустин доложил ему, что ВВП России в третьем квартале вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а показатель по году в целом будет выше 3%. Рост ВВП за квартал стал рекордным с 2021 года, когда наблюдался рост на 5,8%.

Путин отметил, что ранее власти «аккуратно» прогнозировали рост ВВП на 2,5—2,9%. «Теперь уверенно говорим, будет свыше 3%», — заключил президент (цитата по «РИА Новости»).

Росстат зафиксировал рекордный с 2021-го рост ВВП за квартал
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Фото:Александр Река / ТАСС

В сентябре 2023 года Путин заявил, что восстановление экономики после санкций завершено. Россия смогла выдержать «санкционный натиск», а ВВП вышел на досанкционный уровень 2021 года. Сам президент прогнозировал рост ВВП в пределах 2,8–3% по итогам года.

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