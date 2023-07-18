Экономисты по-новому оценили границы среднего класса и бедности в России

В России в 2019–2021 годах к среднему классу тяготели 37% россиян, а к малообеспеченным — более 60%, оценили эксперты МГУ. Для поддержки населения на фоне санкционного кризиса они предложили программу мер на ₽5,9 трлн за два года

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Стандартные подходы к определению бедности и среднего класса приводят к тому, что между средним классом и бедными в традиционном понимании есть значительная группа населения, к которой не применялись ни меры по борьбе с бедностью, ни меры по стимулированию развития среднего класса. Эту проблему поднимают в статье «Преодоление бедности и обеспечение устойчивого роста среднего класса: критерии распределения и меры политики (часть 2)» заведующий кафедрой макроэкономической политики и стратегического управления экономического факультета МГУ Андрей Клепач и два его соавтора, Сергей Николаенко и Раиса Лукьяненко.

В противовес подходу только по доходам авторы предлагают использовать многокритериальные подходы к определению границ бедности и среднего класса, учитывающие социальные, экономические и поведенческие факторы.

Расчеты в рамках этой концепции позволяют отнести в России к «устойчивому среднему классу» или даже классу богатых в период 2019–2021 годов в среднем 4% населения, а к среднему классу «с высокой степенью вероятности» — еще около трети. Остальные примерно 60% авторы относят скорее к бедному населению, при этом всем трем предлагаемым им критериям бедности соответствуют 17,7% россиян, следует из статьи Клепача и соавторов, опубликованной в журнале «Вестник Московского университета» (РБК ее изучил).

По данным Росстата, в первом квартале 2023 года к бедным относились 13,5% россиян, а по итогам 2022 года статслужба отчиталась об историческом минимуме уровня бедности — 9,8% населения (показатель подвержен сезонности). В официальной статистике к малоимущим относятся люди с доходами ниже так называемой границы бедности (понятие, введенное в 2021 году; до этого применялся прожиточный минимум).

Росстат признавал ценность многомерного подхода к измерению бедности — например, индекса материальных деприваций, который показывает долю домохозяйств, которые из-за нехватки средств не могут позволить себе питание мясом, курицей, рыбой; поддержание жилища в тепле; стиральную машину и т.д. РБК направил запрос в Минтруд.

Какие критерии бедности и среднего класса применялись

«Качественно поведение представителей бедного населения отличается от экономического поведения других слоев населения такими свойствами, как трата практически всего дохода на текущее потребление, коротким горизонтом ожидаемых изменений дохода, отсутствием долгосрочных финансовых планов», — отмечается в статье. Отдельно взятая характеристика не обязательно связана с бедностью, но если несколько характеристик пересекаются, вероятность того, что потребительская единица принадлежит к классу бедных, увеличивается, подчеркивают Клепач и соавторы.

Чтобы распределить население по группам, экономисты использовали данные за 2019–2021 годы ежегодного всероссийского опроса населения «Мониторинг финансового поведения» НИУ ВШЭ с охватом 1600 человек. На основании опроса они определили группы населения со специфическими для бедных слоев характеристиками, к которым отнесли: горизонт принятия финансовых решений менее трех месяцев; отсутствие долгосрочных финансовых целей; достаточность средств только для приобретения еды и одежды. В результате в среднем за период с 2019 по 2021 год авторы выявили следующую структуру российского общества:

17,7% домохозяйств имеют все три признака бедности и могут быть в первую очередь отнесены к бедным;

и могут быть в первую очередь отнесены к бедным; 45,7% домохозяйств имеют два признака из трех , то есть у них преобладают признаки бедности;

, то есть у них преобладают признаки бедности; 32,6% домохозяйств имеют по одному признаку бедности , что приближает эти домохозяйства к среднему классу;

, что приближает эти домохозяйства к среднему классу; 4,1% домохозяйств не имеют указанных признаков бедности и, скорее всего, могут быть отнесены к устойчивому среднему классу или даже классу богатых.

«К категории бедного населения (имеющего два и три признака бедности) относилось в среднем за период свыше 60% населения», — указывают авторы.

В частности, из статьи следует, что признаки «горизонт решений менее трех месяцев» и «нет финансовой цели» разделяют (при том, что на еду и одежду денег хватает) около 11% домохозяйств. Но эти два критерия затруднительно соотнести с бедностью напрямую, так как в них силен субъективный социологический аспект, предупреждает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В ряде профессий есть особенности, связанные с нестабильностью заработка, а также рисками получения доходов (что влияет на предсказуемость дохода). Например, биржевой брокер может сегодня заработать миллион долларов, а завтра уйти в минус на миллион долларов, и это не делает его бедным, рассуждает эксперт.

Как признаки бедности соотносятся с доходами

Признаки бедности, выявленные опросным путем, присутствуют у домохозяйств во всех децилях (10-процентные группировки населения по доходам) — в том числе в группах с наибольшими доходами, выяснили экономисты. Например, в три верхних дециля по величине среднедушевого дохода попало 18,5% населения с тремя признаками бедности, то есть те, кого с высокой долей вероятности можно отнести к бедным.

Напротив, на три низкодоходные децильные группы пришлось 12% домохозяйств без признаков бедности, то есть те, кого исследователи считают средним классом.

Авторы не объясняют причины таких расхождений. Но ранее эксперты говорили РБК, что децильное распределение россиян по доходам, рассчитываемое Росстатом, во-первых, лишено данных о самых богатых, во-вторых, никак не связано с наличием активов (заявленный доход может быть низким, но человек может контролировать крупные активы — дома, автомобили и т.д.), в-третьих, официальная статистика «не видит» в полной мере поступлений от собственности (например, акций), в-четвертых, не учитываются данные о потреблении/расходах (доход может быть относительно высоким, но уходить, например, на обслуживание кредитов).

В три верхние децильные группы Росстата попадают люди со средними доходами чуть более 50 тыс. руб. в месяц, напоминает Сафонов. Наличие среди них бедных по методологии авторов статьи может быть связано с иждивенцами, которых обеспечивают указанные лица, предполагает он. «К бедным в России зачастую относятся работающие люди, которые имеют детей. И чем больше детей, тем больше проблем с уровнем дохода: если человек работает и формально находится в десятом дециле, получая 100 тыс. руб. в месяц, при условии, что он обеспечивает двоих детей и жену, в расчете на человека получается уже только по 25 тыс. руб.», — рассуждает Сафонов.

Этот тренд четко прослеживается по данным комплексного наблюдения условий жизни населения, проводимого Росстатом: чем больше в семье детей, тем больший доход требуется для того, чтобы свести концы с концами, указывает эксперт. Для семей без детей в 2022 году эта сумма находилась на уровне 58 тыс. руб., а для семей с тремя детьми — уже 92 тыс. руб., следует из данных Росстата.

Когда авторы относят к бедным или скорее бедным 60% населения, они апеллируют к бедности в широком макроэкономическом смысле, резюмирует Сафонов. «Экономическая бедность и социальная бедность — разные понятия. В статье речь идет про экономическую бедность, то есть население, не способное активно развивать экономику: у них нет достаточного количества доходов, чтобы стимулировать инвестиции, приобретать товары с высокой добавленной стоимостью», — перечисляет он. Социальная бедность, по его словам, ближе к данным Росстата о границе бедности, то есть это отметка, которая определяет границу физиологического выживания.

В целом в мире существует как минимум 16 методик оценки уровня бедности, однако две из них считаются классическими — это абсолютная оценка бедности, которая рассчитывается исходя из прожиточного минимума, и относительная, рассчитываемая в привязке к медианному или среднему доходу, напоминает Сафонов. И хотя Россия с 2021 года перешла на относительные показатели, более правильным было бы сохранить абсолютный подход, так как он дает больше гарантий в условиях волатильности цен, считает он.

Что предлагается включить в комплекс мер поддержки на ₽6 трлн

Кризис, вызванный санкциями, ведет пусть и к временному, но значимому увеличению бедности в стране и сокращению численности среднего класса, говорится в статье. И хотя правительство приняло ряд мер, которые, по оценке авторов, уменьшили падение реальных доходов населения в 2022 году на 2,3 п.п., их снижения все равно не удалось избежать (по данным Росстата, реальные располагаемые доходы сократились на 1% в 2022 году).

Для компенсации роста цен и поддержания уровня жизни населения в текущем и следующем годах необходим комплекс дополнительных мер, ориентированный как на преодоление кризисного падения 2022 года, так и на переход к устойчивому росту благосостояния, считают экономисты. А именно:

Повышенная индексация пенсий (как неработающих, так и работающих пенсионеров) в 2024 и 2025 году на темп роста средней зарплаты. По прогнозу Минэкономразвития, он составит 7,9 и 7% соответственно. Как ранее писал РБК, в 2024 году размер индексации пенсий неработающих пенсионеров запланирован на уровне 5,3%, а в 2025 году повышение произойдет в два этапа — сначала на 4%, а затем еще на 3,8%. Работающим пенсии индексировать не планируется.

Индексация прожиточного минимума и, соответственно, всех пособий с 1 января 2024–2025 годов на величину, опережающую инфляцию на 1,5 процентного пункта. С 2021 года прожиточный минимум рассчитывается как 44,2% от медианного среднедушевого дохода двухлетней давности, однако в 2022 и 2023 годах устанавливался в особом порядке из-за высокой инфляции. Если исходить из официального прогноза Минэкономики по инфляции на конец 2023 года (5,3%), то прожиточный минимум предлагается проиндексировать в 2024 году на 6,8%.

Индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) темпом, превышающим индексацию прожиточного минимума, на 3,5 п.п. Российские власти тоже планируют ускорить темпы роста МРОТ: сообщалось, что в 2024 году МРОТ вырастет на 18,5%, а к 2030 году увеличится вдвое.

Повышение размера пособия по безработице с тем, чтобы к 2026 году оно достигло верхней границы для всех безработных граждан, и его дальнейшая ежегодная индексация в соответствии с темпом роста МРОТ. По действующим нормам минимальный размер пособия составляет 1,5 тыс. руб., а максимальный — 12,7 тыс. руб. в первые три месяца поиска работы и 5 тыс. руб. в последующие три месяца. В последние два года они не индексировались.

Повышение размера стипендии всем студентам до величины не ниже прожиточного минимума, а аспирантам, работающим в вузах, — не ниже МРОТ.

Приравнивание размера материнского капитала на первого и второго ребенка (на уровне средней стоимости 6 кв. м жилья). Значительно меньшая сумма, выплачиваемая при рождении второго ребенка, по сравнению с первым, кажется необоснованной, указывают авторы. В 2023 году размер маткапитала на первенца составляет 586,9 тыс. руб., в то время как доплата на второго ребенка, если семья уже получала выплату на первого, установлена в размере 188,7 тыс. руб. Если на первого ребенка маткапитал не получался, то на второго ребенка выделяется 775,6 тыс. руб. Исходя из последнего предложенного норматива Минстроя на второе полугодие 2023 года, средняя стоимость 6 кв. м жилья в России составляет около 560 тыс. руб.

Дополнительная индексация зарплат бюджетных работников из майских указов президента и индексация зарплат прочих категорий бюджетных работников на 10% в 2024 году, а с 2025 года — в соответствии с темпом роста средней зарплаты в экономике. Кроме того, принятие мер по снижению региональной дифференциации размера зарплат бюджетников, которая по отдельным целевым работникам в 2022 году достигала 2,1–3,6 раза.

Реализация указанных мер в 2024–2025 годах потребует 5,9 трлн руб. бюджетных средств, оценили экономисты. Предлагаемый комплекс способен внести вклад в прирост реальных доходов населения в размере 1,5 п.п. в 2024 году и 2,5 п.п. в 2025-м. В этом случае показатель достигнет уровня докризисного 2013 года, говорится в статье. Вклад в прирост ВВП оценивается авторами как +0,7 п.п. и +1,2 п.п. соответственно.

Негативная динамика по доходам населения России тянется с 2014–2015 годов, и переломить ее до сих пор не удалось, отмечает директор ИНП РАН Александр Широв. Ситуация с доходами в 2022 году оказалась лучше, чем ожидалась, однако этого недостаточно для экономического роста. «Модель устойчивого экономического роста невозможна без решения проблемы доходов: порядка 50% ВВП приходится на потребление домашних хозяйств. При этом низкие доходы означают примитивную структуру потребления и отсутствие спроса на высокотехнологичные продукты», — подчеркивает Широв.

По его мнению, первое, что требует внимания правительства в нынешних условиях, — это зарплаты бюджетников в сфере образования и здравоохранения, так как именно эти сферы формируют человеческий капитал.

Повышение доходов в сферах, развивающих человеческий капитал (включая здравоохранение, образование, науку) предлагается авторами из МГУ в составе долгосрочных мер поддержки доходов — наряду с адресной помощью пожилым, введением дополнительных льгот (в частности, льготного жилья) для высококвалифицированных работников, «активной демографической политикой» (через, например, предоставление маткапитала на третьего и последующего детей в размере не менее 189 тыс. руб.).

Если реализовать все эти меры, то реальные располагаемые доходы россиян вырастут на 44% к 2030 году по сравнению с 2013 годом, а официальный уровень бедности снизится до 5,2%, указывают исследователи.