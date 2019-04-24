Росстат внедрит новый международный метод измерения бедности

Росстат внедряет новый международный метод измерения уровня бедности в России. Ведомство готово опубликовать расчеты индексов немонетарной бедности уже с 2020 года, сообщили в Росстате

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«Показатель немонетарной бедности — это перспективное, новое направление, которое мы внедряем и активно апробируем», — сообщила начальник управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств Росстата Елена Фролова в ходе заседания Научно-методологического совета Росстата во вторник, 23 апреля.

В настоящее время Росстат проводит первые экспериментальные расчеты индексов немонетарной бедности, отметила она. «В целом, уже с 2020 года, если будет принято такое решение, мы можем их публиковать», — отметила Фролова. Данные в следующем году предполагается представить как в целом по стране, так и в региональном разрезе.

Индексы немонетарной бедности — это, например, индекс материальных деприваций (лишений): он показывает долю домохозяйств, которые из-за нехватки средств не могут позволить себе питание мясом, курицей, рыбой; поддержание жилища в тепле; стиральную машину и т.д.

Какие методы измерения бедности использует Росстат

Основным методом измерения бедности, по Росстату, является абсолютный подход, который оценивает бедность как долю населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. По данным Росстата за 2018 год, уровень бедности составил 12,9%, доходы 18,9 млн россиян оказались ниже прожиточного минимума (в 2017 году — 19,3 млн человек, или 13,2%).