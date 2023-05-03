За чертой бедности впервые оказалось меньше 10% россиян

После пересмотра данных Росстатом доля малоимущих граждан в России обновила исторический минимум, впервые опустившись ниже 10%. Прежняя оценка составляла 10,5%. За год показатель вырос в четырех регионах, в антилидерах — Ингушетия

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Росстат представил уточненную оценку уровня бедности в России. Согласно новым данным статслужбы, в 2022 году за чертой бедности находилось 14,3 млн россиян, или 9,8% населения. Это на 1 млн человек, или 0,7 п.п., ниже первоначальной оценки ведомства, опубликованной в марте 2023 года.

Таким образом, в результате пересмотра данных обновлен исторический минимум официального числа малоимущих в Российской Федерации: с 1992 года оно ни разу не опускалось ниже 10% населения. Наиболее близкие значения уровня бедности фиксировались в 2012 году: тогда к малоимущим относилось 10,7% россиян, или 15,4 млн человек. По сравнению с 2021 годом доля малоимущего населения страны сократилась на 1,7 млн человек, или на 1,2 п.п.

Благодаря адресной поддержке менее обеспеченных групп населения удалось сократить дифференциацию населения по уровню доходов до 13,8 раза по сравнению с 15,2 раза в 2021 году, сообщили РБК в Росстате. Речь идет о соотношении доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения. Показатель дифференциации в 13,8 — самый низкий с 1998 года, следует из данных статслужбы.

Совокупный дефицит денежного дохода (сумма, необходимая для доведения доходов малоимущего населения до границы бедности) в 2022 году составил 690,2 млрд руб. Это на 5 млрд руб. ниже результата 2021 года и наименьшее значение с 2014 года (тогда дефицит дохода был на уровне 482,7 млрд руб.). Номинального пика этот показатель достигал в 2020 году (около 729 млрд руб.). Сама граница бедности по итогам 2022 года пересмотру не подвергалась и составила 13 545 руб.

Уточнение показателя относительно оперативной оценки связано в первую очередь с анализом результатов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2022 год, которое проводилось Росстатом в январе—феврале 2023 года, пояснили РБК в статслужбе. Также была получена дополнительная информация из административных источников, банковская статистика, а кроме того, уточнены данные об обороте розничной торговли и общественного питания, указали там.

Согласно национальным целям развития России, к 2030 году уровень бедности в стране должен снизиться до 6,5% населения (в два раза по сравнению с 2017 годом). В 2023 году целевое значение уровня бедности должно составить 10,1%, говорила в марте вице-премьер Татьяна Голикова.

Что такое граница бедности При определении уровня бедности Росстат применяет параметр «граница бедности», введенный в конце 2021 года. Он соответствует значению стоимости потребительской корзины в четвертом квартале 2020 года (так называемой базовой границы бедности), умноженной на индекс потребительских цен за истекший период к четвертому кварталу 2020 года. До 2021 года в качестве критерия границы бедности использовался показатель величины прожиточного минимума, базирующийся на стоимости потребительской корзины на соответствующий момент времени с учетом обязательных платежей и сборов. Использование параметра «граница бедности» позволяет обеспечить максимальную сопоставимость показателя «уровень бедности» на всей протяженности временного ряда, то есть с 1992 года, утверждает Росстат. Сам уровень бедности рассчитывается на основе данных о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов, которое, в свою очередь, осуществляется по итогам ежеквартального выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств (либо годового выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах).

Уровень бедности в регионах

Вместе с уточненной оценкой общероссийского уровня бедности Росстат опубликовал данные за 2022 год по регионам. Негативную динамику по итогам года продемонстрировали только четыре из них. Лидером среди всех регионов по доле малоимущего населения оказалась Ингушетия (в республике уровень бедности вырос за год на 1,2 п.п., до 30,5% граждан). На втором месте — как по динамике прироста бедных, так и по их доле — находится Тува (+0,6 п.п. за 2022 год, до 28,8%). Прирост малоимущих был также зафиксирован в Хакасии (+0,2 п.п., до 18,1%) и Адыгее (+0,1 п.п., до 11,6%).

В большинстве регионов в 2022 году происходило снижение доли жителей, которые находятся за границей бедности, следует из данных Росстата. Наибольшее их сокращение произошло в Еврейской автономной области (-2,1 п.п., до 20,3%), Республике Алтай (-2 п.п., до 20,4%), а также Кабардино-Балкарии (-1,7 п.п., до 16,4%).

В Москве и Санкт-Петербурге уровень бедности снизился на 0,5 п.п. — до 5 и 4,5% населения соответственно.

На снижение уровня бедности в регионах повлияла работа и внимание их руководителей к этой проблеме, полагает губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин. Кроме того, важную роль в этом сыграло введение единого пособия, которое выплачивается с 12 недель беременности до 17-летия детей. Оно существенно повысило уровень благосостояния семей, особенно в таких регионах, как Марий Эл и Еврейская автономная область, сказал он РБК.

В ближайшей перспективе перед государством стоят задачи по борьбе с серой занятостью, работа над повышением заработной платы в отраслях экономики, где она исторически низка, а также отдельно — поддержка многодетных семей, резюмировал Никитин.

Проблемы в оценках

Ранее статслужба объясняла позитивную динамику уровня бедности увеличением объемов социальных выплат, индексацией пенсий, а также ростом номинальных доходов населения. Все эти причины действительно сыграли роль, считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Особенно значимым, по его мнению, оказался рост номинальной зарплаты на 12,6% по итогам 2022 года и замедление инфляции до 11,94% к концу года (на пике годовая инфляция достигала 17,8% в апреле 2022 года. — РБК). Однако сильно повлияла и повышенная смертность пенсионеров (из-за пандемии. — РБК), так как среди них доля малоимущих особенно высока, констатирует Сафонов.

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина считает, что подход к оценке уровня бедности в России должен быть более комплексным. По ее словам, показатель «граница бедности» сложно назвать убедительным, так как он анализирует только доходы и не включает в себя расходы. Такой подход делает его однобоким и не позволяет делать однозначные выводы о динамике бедности в стране, подчеркивает она.

«Надо разбираться, покупательная способность денег какая. Может быть, на 13,5 тыс. руб. можно купить в два раза меньше, чем в прошлом году. Я думаю, что изучение проблемы бедности в обязательном порядке должно быть всесторонним и включать данные о расходах. Иначе мы самих себя вводим в заблуждение», — предупреждает Храпылина.