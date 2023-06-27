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Минтруд оценил рост материнского капитала на три года

В 2024 году материнский капитал на первенца составит ₽618 тыс., а на второго ребенка — ₽817 тыс., следует из проекта бюджета Соцфонда. К 2026 году он должен вырасти до ₽668,5 тыс. на первенца и до ₽883,4 тыс. — на второго ребенка
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В 2024 году размер материнского капитала планируется проиндексировать на 5,3%, до 618,1 тыс руб. на первого ребенка и до 816,7 тыс. на второго. Если семья уже получила маткапитал на первого ребенка, то при рождении второго она будет иметь право на доплату 198,7 тыс. руб. Это следует из материалов к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, с которым ознакомился РБК.

Материнский капитал проиндексируют на размер инфляции. Согласно прогнозу Минэкономразвития на конец 2023 года, она составит 5,3%. Предполагается, что в 2024–2025 годах темпы роста цен будут на уровне 4%. С учетом этого в 2025 году планируется поднять размер маткапитала до 642,8 тыс. руб. на первого ребенка и до 849,4 тыс. руб. на второго. В 2026 году при индексации на 4% материнский капитал увеличится до 668,5 тыс. руб. на первенца и до 883,4 тыс. руб. на второго ребенка.

В материалах не указано, сколько всего средств планируется выделить на программу маткапитала и сколько получателей обратятся за его оформлением. Ранее из предварительных проектировок Минфина по федеральному бюджету на 2024–2026 годы следовало, что ведомство предлагает сократить оценку будущего федерального трансферта, необходимого Социальному фонду на выплату материнского капитала. Общее снижение трансферта за три года оценивается в 356 млрд руб. по сравнению с принятым бюджетом и бюджетными прогнозами на 2026 год, писал РБК. Это предложение Минфина находится в стадии обсуждения, указывал тогда Минтруд. В любом случае будут удовлетворены все поступившие заявления от граждан на распоряжение средствами материнского капитала, подчеркивали в ведомстве.

Программа маткапитала в России действует с 2007 года. До 2020 года государство оказывало поддержку только семьям, где появился второй ребенок, затем эту меру распространили на появление первенца.

В 2023 году размер выплаты составляет 587 тыс. руб. на первого ребенка и 775,6 тыс. руб. — на второго. Эти средства можно потратить на уплату первоначального взноса или долга по ипотеке, улучшение жилищных условий без использования кредита, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, а также на ежемесячную выплату (такая опция доступна только малоимущим семьям).

Проект нового бюджета СФР сформирован с учетом расходов на социальные обязательства перед гражданами, проживающими в четырех новых российских регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, указано в пояснительных материалах к документу.

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РБК направил запросы в Минтруд и Соцфонд России.

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Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
материнский капитал индексация фонд страхования
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