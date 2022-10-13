Росстат по-новому измерил неравенство доходов в стране

На 10% самых обеспеченных россиян приходится 30% всего объема денежных доходов в стране, сообщил Росстат. Распределение доходов по 10-процентным группам населения служба раскрыла впервые

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По итогам второго квартала 2022 года на долю 10% самых обеспеченных россиян приходилось 30% денежных доходов населения (всего эти доходы во втором квартале составили 19,4 трлн руб.). Это следует из оперативной оценки доходов по 10-процентным (децильным) группам, опубликованной Росстатом (РБК изучил данные). В руках 10% беднейших граждан концентрировалось только 2% общих доходов.

Оперативную оценку в разрезе децильных групп Росстат опубликовал впервые. Эти данные отражают доли общего объема денежных доходов граждан, которые приходятся на каждую из 10-процентных групп населения, ранжированных по мере возрастания доходов в среднем на одного члена домохозяйства.

До этого подобная информация раскрывалась на годовой, а не квартальной основе и группировалась в 20-процентные когорты. В 2021 году первая такая группа (с наименьшими доходами) располагала 5,4% общего дохода, а пятая (наиболее обеспеченная) — 46,7% дохода.

Согласно данным за апрель—июнь 2022 года, средний доход наиболее обеспеченных россиян достигал 132,92 тыс. руб. Это в 15 раз выше, чем средний доход в беднейшей 10-процентной группе, который составил только 8,86 тыс. руб. и оказался почти на 40% ниже прожиточного минимума, находящегося с 1 июня 2022 года на уровне 13,9 тыс. руб. При этом средние доходы в каждой из первых шести децильных групп не достигли среднедушевого дохода в целом по России (44,37 тыс. руб.).

Из информации Росстата следует, что обеспеченные россияне относительно более сильно пострадали от кризисных явлений, чем необеспеченные. Так, если средние доходы богатейшей 10-процентной группы во втором квартале снизились на 2,1% в реальном выражении, то по мере снижения благосостояния негативный эффект в процентном отношении сокращался. Беднейшая категория россиян потеряла только 0,1% доходов.

Переход к 10-процентной разбивке нужен, для того чтобы глубже и конкретнее видеть ситуацию с доходами прежде всего малообеспеченных групп населения и принимать адресные, максимально сфокусированные решения, заявляли РБК в Росстате. Кроме того, это позволит лучше прогнозировать ситуацию с доходами и расходами населения, повысит возможности оперативного анализа данных, указывали в службе.

Что включает в себя новая статистика Оценка доходов населения в разрезе 10-процентных групп за второй квартал 2022 года основана на данных ведомственной отчетности организаций, органов госуправления и ЦБ о денежных выплатах и расчетах с населением, фактически произведенных в этот период, пояснили РБК в Росстате. Кроме того, статистика базируется на данных выборочных обследований населения и домашних хозяйств во всех субъектах на регулярной основе, а именно ежеквартального выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств (проведено во втором квартале), а также ежегодного выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах (проведено в первом квартале). Без опроса репрезентативной выборки россиян, только на основе первичных данных, построить распределение по доходам практически невозможно.

Почему доходы бедных сокращаются медленнее

Данные по 10-процентным группам подтверждают факт, что самые бедные граждане России получают свои доходы в основном за счет государства в виде различных выплат, отметил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Именно поэтому в группе наименее обеспеченных россиян произошло минимальное сокращение средних доходов: пенсии и пособия по бедности индексируются активнее зарплат — в частности, с 1 июня была проведена внеплановая индексация соцвыплат на 10%, напомнил эксперт.

«В последние годы происходит замещение доходов с рынка (от трудовой и предпринимательской деятельности) поступлениями от государства. Однако даже с учетом господдержки большая группа россиян не имеют дохода, который достигал бы уровня прожиточного минимума и позволял бы им быть состоятельными. Такого не должно быть, возникает вопрос эффективности социальной поддержки»‎, — констатировал Сафонов.

По итогам второго квартала к бедным Росстат отнес 12,1%, или 17,6 млн россиян. Их доходы оказались ниже так называемой границы бедности, которая составила 13,8 тыс. руб.

Почему неравенство еще выше

Из свежих данных видно, что доходы в России распределены крайне неравномерно и существует высокая дифференциация, отмечает Сафонов. Однако в действительности пропасть между богатыми и бедными еще больше, уверен он.

«Росстат оценивает доходы без учета поступлений от собственности, которые он посчитать, как правило, не может. К ним относятся, например, доходы от акций, которые часто обращаются на западных площадках. У Росстата нет инструментария, чтобы их видеть»‎, — говорит Сафонов. В 2022 году, после введения Западом жестких санкций, вложения россиян в зарубежные финансовые инструменты, расчеты по которым проводились через европейские системы Euroclear и Clearstream, оказались заморожены.

Также следует различать неравенство в доходах и неравенство в богатстве (активах). Считается, что в России один из самых высоких в мире показателей концентрации благосостояния у богатейших граждан.

Росстат производит оценку неравенства на основе показателя текущих денежных доходов, основанного на учете всех денежных поступлений у населения в отчетном периоде, заявили РБК в Росстате. «Исходя из концепции денежного дохода, неравенство в распределении активов в ней не учитывается, не должно учитываться и, как следствие, методологической проблемой не является»‎, — парировали в службе.

Данные о наиболее богатых людях плохо собираются во всем мире, так как они имеют больше средств накопления богатства и зачастую осознанно стараются избежать излишнего внимания статистической и налоговой служб, отметил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Кроме того, обмен данными между странами далеко не всеобщий, поэтому, имея активы в разных государствах, человек имеет возможность не раскрываться никакому из них достаточно полно.

На несовершенство данных о богатых россиянах ранее обращал внимание профессор социологии Университета Люксембурга Луи Шовель. Рейтинги типа списка миллиардеров по версии Forbes покрывают только сверхбогатых россиян, и это журналистские оценки. Консультанты с доступом к информации о своих VIP-клиентах редко разглашают даже деперсонифицированные данные, а провайдерам услуг российского private banking (индивидуальное банковское обслуживание VIP-клиентов) виден только сегмент миллионеров, которые держат деньги в национальной банковской системе.

Распределение населения по группам искажает не только нехватка данных о самых богатых, но и нестандартные формы занятости и оплаты труда, отметила доцент кафедры теории и социально-экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. В среднем около 30% фонда оплаты труда скрыто от статистического наблюдения. Эти доходы быстрее адаптируются, но и быстрее сокращаются во время кризисных явлений, пояснила эксперт.

Какое место по неравенству Россия занимает в мире

В межстрановых сравнениях Россия находится примерно в середине распределения, но среди стран с похожим благосостоянием неравенство по доходам в России — выше среднего, говорит Куликов.

Согласно индексу Джини (самый распространенный индикатор неравномерности распределения доходов в обществе), неравенство в России выражено более сильно, чем в большинстве европейских стран (например, Германии, Франции, Великобритании) и Китае, однако не так явно, как в США, Бразилии, Турции. По данным Росстата, в 2021 году индекс Джини в России составил 0,4 и его динамика в последние годы свидетельствовала о постепенном сглаживании доходного неравенства.

Неравенство по доходам — наиболее прямо измеримый показатель неравенства, но далеко идущие выводы об обществе и необходимых мерах социальной политики необходимо делать на более «сложных» показателях, говорит Куликов. «Более важно бывает посмотреть на оценки по неравенству в располагаемых доходах, богатстве и потреблении. Неравенство в располагаемых доходах показывает разную налоговую и кредитную нагрузку, по потреблению — учитывает то, что люди по-разному сберегают, а по богатству — некую накопленную за долгое время историю неравенства и социальных политик», — констатировал он.

По уровню концентрации богатства Россия является одним из мировых лидеров. Менее 0,0001% взрослого населения в России — около 500 «сверхбогатых» граждан — владеют 40% всех финансовых активов россиян, или суммой $640 млрд, оценивали эксперты Boston Consulting Group. Сегмент самых состоятельных в России (с активами более $100 млн) аккумулировал примерно в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру (13%), отмечалось в исследовании.