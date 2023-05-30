Счетная палата оценила влияние социального контракта на доходы и бедность

В 2022 году инструмент господдержки в виде социального контракта помог четверти участников программы выйти из бедности, а повысить доходы — двум третям малоимущих, оценила Счетная палата. Но ситуация различается по регионам

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Предоставление социального контракта позитивно влияет на снижение числа малоимущих граждан: в среднем черту бедности преодолевает 24% участников программы. К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты в отчете о результатах анализа оказания государственной соцпомощи на основании социального контракта, с которым ознакомился РБК. Положительная динамика доходов по данным за 2021–2022 годы фиксируется в среднем у 59% заключивших контракт малоимущих.

«После завершения соцконтракта в 2021 году доходы в среднем повысились у 52,5% участников программы, в 2022 году — у 66%. У 22,5% участников в 2021 году и у 25% в 2022 году среднедушевой доход превысил границы бедности», — оценили в Счетной палате.

Что такое социальный контракт Социальный контракт представляет собой соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже регионального прожиточного минимума. По действующим правилам среднедушевой доход семьи рассчитывается на основе доходов всех ее членов за три последних месяца. Социальный контракт можно заключить по четырем направлениям: поиск работы (наиболее востребованное направление с долей 39% от общего числа заключенных контрактов);

открытие своего дела (28%);

помощь в сложной жизненной ситуации (22%);

развитие личного подсобного хозяйства (10%). В рамках соцконтракта государство обязуется оказать помощь, в том числе предоставить социальные услуги, осуществить денежные выплаты, приобрести необходимые товары, а получатели помощи берут на себя определенные обязательства — например, пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело. Наибольшую денежную выплату (до 350 тыс. руб.) можно получить на открытие бизнеса, до 200 тыс. руб. государство выделяет на развитие личного подсобного хозяйства, в трудной жизненной ситуации предлагается индивидуальный размер единовременной или ежемесячной поддержки.

Именно преодоление черты бедности участниками социального контракта, а также снижение уровня бедности в регионе являются показателями эффективности применения института соцконтракта, указывают аудиторы. В 2024 году, согласно целям госпрограммы «Социальная поддержка граждан», уровень бедности по России должен снизиться конкретно за счет применения соцконтракта на 22%. «Указанное значение фактически достигнуто уже в 2021 году, а в 2022 году превысило плановое значение 2024 года», — констатировали в Счетной палате.

Указанные KPI значительно дифференцируются по регионам и находятся в диапазоне от 8,9 до 42,2%. В большинстве регионов с наиболее высоким охватом малоимущих программой фактические результаты сложились ниже среднероссийских, обратили внимание аудиторы. В целом наихудшие результаты по доле граждан, вышедших из бедности благодаря соцконтракту, продемонстрировали такие регионы, как Тюменская и Тамбовская области, Ингушетия, Орловская и Сахалинская области, — в них показатель не превысил 10%. Лучшие результаты продемонстрировали Смоленская область, Тува, Костромская и Курская области, Ямало-Ненецкий автономный округ — там показатель оказался в диапазоне 38–40%.

Социальный контракт применяется в 84 субъектах России, на его финансирование в 2021 году было направлено 26,6 млрд руб., в 2022 году — 36,6 млрд руб., в том числе из федерального бюджета — 21,7 млрд и 29,9 млрд руб. соответственно. Этот размер финансирования в Счетной палате считают недостаточным.

«Объем средств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренный на финансирование социального контракта на 2021 и 2022 годы, в ряде регионов недостаточен для удовлетворения потребности малоимущих граждан в заключении социального контракта», — отмечается в отчете.

Снижение охвата и неэффективность мониторинга

В совокупности за 2021–2022 годы было заключено более 558 тыс. контрактов, помощь получили 1,8 млн россиян (с учетом членов семей непосредственного участника программы), говорится в материалах Счетной палаты. Кроме того, одна и та же семья может сначала, например, заключить соцконтракт на преодоление трудной жизненной ситуации, а затем (при выполнении условий первого) — на открытие своего дела, однако правила в регионах по тому, сколько должно пройти времени между заключением этих договоров, разнятся.

В 2022 году доля граждан, охваченных поддержкой в виде соцконтракта, снизилась с 5,5% по итогам 2021 года до 5,1%. Это связано с тем, что малоимущие многодетные семьи смогли покрыть дефицит доходов с помощью различных пособий на детей, отмечается в отчете.

Отдельно взятый показатель охвата не отражает эффективность социального контракта, утверждают аудиторы: в десяти субъектах с его высоким уровнем (6–11,5%) доля граждан, у которых повысились доходы и которые смогли преодолеть бедность, не превышает среднероссийскую.

В ряде случаев к эффективности социального контракта все же есть конкретные претензии, следует из отчета. Так, у потенциальных участников контракта на открытие своего дела фиксируется «низкий уровень знаний для составления бизнес-планов, отсутствие у них информации о возможностях, требованиях и условиях ведения того или иного бизнеса». А работники органов социальной защиты «не всегда могут квалифицированно оценить представляемые гражданами бизнес-планы».

Что касается социального контракта на преодоление трудной жизненной ситуации, то его заключение «позволяет решить острые бытовые проблемы, но при этом не приводит ни к росту доходов, ни к появлению мотивации обеспечивать себя самостоятельно, ни к трудоустройству», скептичны аудиторы. А анализ соцконтрактов на развитие личного подсобного хозяйства показал, что «не все участники по данному направлению настроены на многолетний период развития своего личного подсобного хозяйства, в том числе на реализацию продукции в период более одного года», говорится в отчете.

Проблемы появляются и при мониторинге применения поддержки. Ежемесячные отчеты формируются по итогам опросов, и нередко граждане «перестают выходить на связь с сотрудниками социальной защиты, отказывают в предоставлении сведений после окончания». В результате мониторинг не всегда позволяет объективно оценить эффективность принимаемых мер по преодолению порога бедности, говорится в отчете.

Что говорят эксперты и Минтруд

Минтруд в комментарии к докладу Счетной палаты приводит другие цифры по результативности соцконтракта — в частности, указывает, что по итогам 2022 года в 70,6% случаев доходы граждан повысились после реализации соцконтракта, а 28,7% граждан вышли из бедности (у Счетной палаты 66 и 25% соответственно).

Данные Минтруда носят окончательный характер, учитывая, что подвести итоги года можно только в середине апреля (например, результаты соцконтрактов, завершенных в 2022 году, оцениваются уже в 2023-м), пояснили РБК в пресс-службе ведомства. Тогда как Счетная палата, завершившая работу над отчетом к началу марта, оперировала оперативными данными, собранными регионами в конце февраля, отметили в Минтруде.

Следующим шагом станет перевод социального контракта на принципы «социального казначейства», что позволит унифицировать подходы к учету доходов, усовершенствовать процедуру мониторинга, а также даст возможность подать заявление через «Госуслуги», сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Такие сложности, как слабое межведомственное взаимодействие, недостаточное обеспечение комплексной поддержки нуждающихся, в том числе в ходе попыток развития бизнеса, а также низкое качество рабочих мест, предлагаемых службой занятости, включение в социальные контракты направлений, реально не стимулирующих выход на самообеспечение, выявлялись еще в середине 2010-х годов, отмечает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. «К сегодняшнему моменту они, как убедительно показывают аналитики Счетной палаты, не устранены», — констатирует эксперт.

Социальный контракт эффективен только в том случае, когда это дополнительная мера в условиях стабильно развивающейся экономики, полагает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. А кроме того, когда есть корректные инструменты оценки эффективности: по мнению эксперта, пока не будет налажен длительный цифровой мониторинг итогов социального контракта, обсуждать его результаты преждевременно. Также нельзя воспринимать социальный контракт в отрыве от других мер социальной политики государства, которые также способствуют снижению уровня бедности в стране.