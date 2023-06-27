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Власти запланировали индексацию пенсий дважды в год в течение двух лет

Минтруд предложил индексировать пенсии два раза в год в 2025 и 2026 годах
Пенсии в России запланировали повышать дважды в год в течение двух лет подряд — не только в 2025 году, как ожидалось, но и в 2026-м, следует из бюджета Соцфонда. С 1 февраля 2026 года их увеличат на 4%, а с 1 апреля — еще на 2,8%
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Министерство труда разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшую трехлетку, согласно которым в 2025 и 2026 годах она будет происходить в два этапа. Это следует из проекта бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, с которым ознакомился РБК. Предполагается, что пенсии могут быть увеличены следующим образом:

  • с 1 января 2024 года — индексация на 5,3% (в результате этого среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 772 руб.);
  • с 1 февраля 2025 года — индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 3,8% (среднегодовой размер пенсии достигнет 24 120 руб.);
  • с 1 февраля 2026 года — индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 2,8% (среднегодовой размер пенсии достигнет 25 690 руб.).

РБК направил запросы в Минтруд и Соцфонд. Год назад, когда закладывалась индексация пенсий неработающим пенсионерам в два этапа на 2025 год (с другими параметрами индексации в апреле), в пресс-службе Минтруда РБК поясняли, что такая возможность закреплена в законе «О страховых пенсиях», нормы которого вступают в силу в 2025 году. Двойная индексация сначала (с 1 февраля) проходит по прогнозируемому уровню инфляции, а затем (с 1 апреля) — по уровню роста доходов Социального фонда (получил функции Пенсионного фонда с 1 января 2023 года). По актуальному прогнозу Минэкономразвития, уровень инфляции в указанные три года не превысит 4%.

Согласно проектировкам Минтруда, параллельно будет увеличиваться и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. С 1 января 2024 года он будет установлен в сумме 7968,4 руб. С 1 февраля 2024 года достигнет 8287,14 руб., а с 1 апреля вырастет до 8602,05 руб. С 1 февраля 2025 года она составит 8946,13 руб., а с 1 апреля — уже 9196,62 руб. Корректировка размера накопительной пенсии, пенсии работающих пенсионеров и срочной пенсионной выплаты в ближайшие три года не запланирована.

Соотношение с прожиточным минимумом и зарплатами

«С учетом планируемых увеличений пенсий соотношение среднегодовой страховой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера в 2024 году будет составлять не менее 161,4%», — говорится в пояснительных материалах к проекту бюджета. Однако в следующие два года он снизится до 157,3 и 153,3% соответственно. Соотношение для неработающих пенсионеров будет выше — от 177,1% в 2024 году до 170,7% в 2026-м.

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Несмотря на двойную индексацию, зарплаты будут расти быстрее пенсий, следует из документов Минтруда. Соотношение страховой пенсии и зарплат будет уменьшаться: с 27% в 2024 году до 26,3% в 2026-м.

На фоне реформы по повышению пенсионного возраста власти ожидают дальнейшего снижения числа получателей страховой пенсии по старости. Их среднегодовая численность составит в 2024 году 39,96 млн человек, в 2025 году — 39,87 млн человек, в 2026 году — 39,69 млн человек, следует из проекта бюджета СФР. В их число не входят военные пенсионеры, они получают пенсии не через Соцфонд. Однако за счет индексаций расходы СФР на выплату страховых пенсий будут расти и увеличатся с 9,9 трлн руб. в 2024 году до 11,2 трлн руб. в 2026-м.

Основные параметры бюджета Соцфонда

На протяжении 2024–2026 годов СФР будет профицитным, следует из проекта бюджета. Объем профицита составит 138 млрд, 117,9 млрд и 193,7 млрд руб. соответственно.

Доходы на 2024 год определены в сумме 15,9 трлн руб., на плановый период 2025 и 2026 годов —16,89 трлн и 18,01 трлн руб. Традиционно значительную долю доходов займет трансферт из федерального бюджета, все три года он будет на уровне 35–36% всех поступлений.

Расходы бюджета СФР на 2024 год заложены в размере 15,8 трлн руб., в 2025 и 2026 годах — на уровне 16,78 трлн и 17,8 трлн руб.

Впрочем, на параметры бюджета Соцфонда могут оказать влияние уточнение макроэкономических показателей социально-экономического развития России и принятие системных решений о дополнительных мерах поддержки населения в условиях санкционного давления, указывают в Минтруде.

Причины двухэтапной индексации

Двухэтапная индексация пенсий действовала в России до 2019 года, напоминает старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Сначала индексация происходила по уровню инфляции, а потом — могли быть варианты. Вторая индексация проводилась в соответствии с ростом либо зарплат, либо доходов Пенсионного фонда — в зависимости от того, какая величина оказывается меньше. Как правило, это были доходы ПФР, так как в последние годы действовал тренд на снижение числа плательщиков страховых взносов, отмечает он. Судя по всему, доходы станут ориентиром и в этот раз, полагает эксперт.

По данным проекта бюджета, в 2025 году собственные доходы Соцфонда увеличатся на 6,7%, до 1,58 трлн руб., а в 2026 году — на 6,9%, до 1,69 трлн руб.

Необходимость повышать пенсии в два шага связана с тем, что средняя зарплата и исполнение бюджета социальных фондов становятся известны весной, к январю их еще не успевают подсчитать, уточняет Ляшок. В то же время данные по инфляции становятся известны почти сразу и позволяют провести первый этап индексации с 1 февраля, подытоживает он.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Минтруд пенсии индексация
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