Минтруд предложил с 2025 года изменить методику расчета МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в 2024 году планируют увеличить на 3 тыс. руб. и рассчитывать в особом порядке, а не по ранее применявшейся методике

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

На портале правовой информации появился законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года до 19 242 руб. Ведомство планирует с 2025-го изменить методику расчета показателя в зависимости от медианной заработной платы (это величина, больше и меньше которой получают по половине работающих граждан, рассчитывается Росстатом). В 2022 году она составила примерно 40 тыс. руб.

«Минтрудом предложено с 1 января 2025 года увеличить соотношение МРОТ и медианной зарплаты более чем на 14%: если прежняя методика предполагала, что МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы за предыдущий год, то с 2025 года предлагается установить величину этого соотношения на уровне не ниже 48%», — сказано в поступившем в РБК сообщении ведомства.

МРОТ со следующего года увеличится на 18,5%. В текущем году он составляет 16 242 руб.

Этот показатель, как и минимальный размер прожиточного минимума (ПМ), в 2023–2024 годах правительство рассчитывало «в особом порядке» из-за роста цен. Если раньше МРОТ устанавливался в размере не ниже величины ПМ трудоспособного населения и составлял 42% медианной заработной платы, то в законопроекте о его уровне на 2023 и 2024 годы было предусмотрено исчисление показателя исходя из темпов роста ПМ трудоспособного населения к предыдущему году, увеличенных на три процентных пункта. В 2025-м Минтруд намерен вернуться к старой методике, «чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ».

В июне президент Владимир Путин заявил, что МРОТ к 2030 году должен увеличиться минимум вдвое, что будет «дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом». Индексация, которая планируется, по уровню выше и темпов инфляции (в 2022-м она составила почти 12%), и темпов роста зарплат по стране в целом, заявил президент.