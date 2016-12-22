Минобороны и Минздрав подготовят свои проекты в рамках плана Белоусова

В правительстве продолжают обсуждать проекты, в обмен на инвестиции в которые государство предложит компаниям разные «меры поддержки». Свои варианты готовятся представить бизнесменам Минобороны и Минздрав

Александр Шохин (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Минобороны и Минздрав готовы представить бизнесу свои проекты в рамках реализации так называемого плана Белоусова. Об этом рассказал журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин во время брифинга, передает корреспондент РБК.

Речь идет о перечне проектов, который сформирует правительство, с тем чтобы в них вкладывали средства крупные российские компании.

«Как ни странно, но и Минздраву есть что предложить бизнесу, и у Минобороны есть интересные проекты по продукции двойного назначения», — сказал Шохин.

Глава РСПП также отметил, что для некоторых компаний проекты, предложенные Минобороны, могут нести риски попадания под вторичные санкции.

По словам Шохина, перечень проектов предполагается определить до конца года. «В конце месяца соберем рабочую группу посмотреть на то, что получается», — пояснил он. Конкретных проектов, в которые может предложить инвестировать компаниям государство, Шохин пока не назвал.

В августе помощник президента России Андрей Белоусов предлагал правительству изъять сверхдоходы у крупных металлургических компаний на более чем 500 млрд руб.

Однако после обсуждения идеи с представителями правительства и бизнеса подход к идее изменился: власти и крупные компании договорились привлечь инвестиции со стороны бизнеса для реализации важных для правительства проектов. К таким приоритетным проектам преимущественно относятся те, что касаются возведения транспортно-логистической инфраструктуры, рассказывал один из информированных собеседников РБК.

Взамен государство окажет бизнесу поддержку, точный перечень возможных мер сейчас обсуждается в правительстве, говорил Белоусов в сентябре. Ранее одной из таких мер он называл субсидирование процентных ставок.

Обсуждается и перечень проектов, к участию в которых правительство рассчитывает привлечь бизнес. В частности, Минтранс рассматривает вариант с предоставлением концессий для тех компаний, что будут участвовать в строительстве дорожной инфраструктуры, рассказывал глава Минтранса Евгений Дитрих.

Договор концессии предполагает, что ​в обмен на вложения в развитие государственной инфраструктуры инвестор получает возможность эксплуатировать тот или иной объект, собирая доход в свою пользу.