Белоусов назвал меры господдержки для участия бизнеса в инвестпроектах

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что возможной мерой господдержки инвестпроектов бизнеса станет субсидирование процентных ставок. Об этом он заявил на встрече в РСПП с бизнесменами, сообщает корреспондент РБК.

«Поддержка проектов — субсидирование процентных ставок для того, чтобы они были сниженные, — это механизмы гарантий. Прежде всего речь идет об этом. Те же СПИКи [специальные инвестиционные контракты]», — сказал Белоусов. «У нас достаточно большой перечень таких мер. Более того, сегодня говорили, что он уже достаточен, важно его правильно сконфигурировать. Может быть, еще какие-нибудь понадобятся. Это все предмет работы», — заключил помощник президента.

На встрече обсуждалась идея об изъятии доходов у ряда крупных компаний, чтобы выполнить майские указы президента Владимира Путина. Эту идею ранее изложил Белоусов. Он предлагает изъять сверхдоходы на 500 млрд руб. у 14 компаний, в том числе «Норникеля», АЛРОСА, «Сибура» и других.

Топ-менеджеры компаний заявили, что на встрече также обсуждалась тема господдержки бизнеса. Глава «Сибура» Дмитрий Конов отметил, что обсуждались возможности властей «помочь зарабатывающим на операционной деятельности компаниям сделать еще больше проектов». По словам главы АЛРОСА Сергея Иванова, правительственные меры по поддержке компаний не могут быть одинаковыми для всех. «Мы будем выплачивать [дивиденды] государству и Республике Саха. Я думаю, что эти деньги поступят в бюджет, и бюджет сам разберется, как их лучше инвестировать», — подчеркнул Иванов.