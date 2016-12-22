Компании из «списка Белоусова» представили проекты на ₽6 трлн

По словам Андрея Белоусова, речь идет о проектах на 6 трлн руб. «Вот этот вот мультипликатор 6 трлн руб. за 500 млрд руб., по-моему, неплохой», – заметил помощник президента

Андрей Белоусов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Компании из «списка Белоусова» на совещании в четверг в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) представили проекты, в разы превышающие по стоимости суммы заявленных изъятий. Об этом сообщил РБК источник, близкий к участникам встречи. Источник ТАСС, который присутствовал на встрече, подчеркнул, что «компании «отбились» и речь после встречи идет скорее не об изъятиях, а о «предоставлении льгот».

По словам источника РБК, гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев спросил на встрече, правильно ли он понимает, что риторика про изъятие «сверхдоходов» исчерпана. «Ну зачем вы так, Андрей!», — приводит источник ответ автора инициативы и помощника президента Андрея Белоусова на этот вопрос.

Министр финансов Антон Силуанов по итогам встречи сообщил журналистам, что государство не планирует «ничего отбирать» у компаний, сообщает корреспондент РБК. «Мы не хотим ни у кого ничего отбирать, наоборот, мы хотим помогать компаниям успешно инвестировать», — сказал он, добавив, что «никакой полемики на встрече не было».

По словам чиновников, которые были на встрече, критерии отбора проектов выработают в течение «двух-трех недель». Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, добавил, что у всех производителей есть свои проекты. «Мы их учитывали, когда писали нацпроект «Экология». Сейчас оптимизируем», — сказал он.

Белоусов по итогам встречи рассказал журналистам, что уже сейчас компании представили в правительство проекты на 6 трлн руб. «И вот этот вот мультипликатор 6 трлн руб. за 500 млрд руб. [общая сумма изъятия «сверхдоходов», согласно предложению Белоусова], по-моему, неплохой», — сказал он. Однако, по его словам, это не означает, что что все эти проекты пройдут фильтр. Он уточнил, что под фильтром имеются в виду приоритеты правительства, которые были объявлены.

«Приоритеты, которые на стыке интересов экономического развития и компаний. Например, цифровизация внедрения новых технологий, наилучшие доступные технологии, некоторые инфраструктурные проекты», — пояснил помощник президента. Во-вторых, по его словам, это крупномасштабные проекты которые выполняют задачу увеличения доли инвестиций с 21% ВВП до 25%.

«Бизнесу будут предлагаться проекты из комплексного плана развития инфраструктуры. Такие как БАМ, Транссиб, развитие контейнерных перевозок, увеличение перевалки в портах, сквозные стратегические автодороги, скоростное движение», — добавил Белоусов. По его словам, речь идет не о льготах бизнесу, а о «мерах поддержки», которые, «конечно, будут». «Сейчас в правительстве выработают линейку таких мер», — сказал он.

На встречу в РСПП приехали гендиректор и совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, владелец ММК Виктор Рашников, крупнейший акционер ТМК Дмитрий Пумпянский, владелец «Мечела» Игорь Зюзин, гендиректор «Полюс Золото» Павел Грачев, президент СУЭК Владимир Рашевский, глава группы «Илим» Захар Смушкин, гендиректор «Россетей» Павел Ливинский, гендиректор Металлоинвеста Андрей Варичев, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин и его заместитель Олег Фомичев, а также замминистра энергетики Вячеслав Кравченко и другие.