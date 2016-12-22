Компании из «списка Белоусова» подключат к финансированию мегапроектов

Компаниям из «списка Белоусова» предложат поучаствовать в финансировании четырех групп проектов, объявили участникам совещания в РСПП. Сам список на совещании назвали фокус-группой, к обсуждению идеи теперь подключены госкомпании

Андрей Белоусов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Минфине и РСПП на этой неделе прошли совещания по вопросу отбора общественно важных инвестпроектов и условий, на которых к ним подключится крупный бизнес, в том числе компании из «списка Белоусова». Об этом РБК сообщили два источника, близких к участникам совещаний.

В понедельник в Минфине совещание с представителями частных и государственных компаний проводил заместитель министра финансов Андрей Иванов, сообщили источники РБК и подтвердили в ведомстве. На нем обсуждалось выполнение поставленной президентом задачи увеличить долю инвестиций до 25% ВВП (сейчас она составляет около 21%).

Во вторник представителей компаний пригласили в РСПП, там участники совещания обсудили состав рабочей группы, которую решили создать для координации участия бизнеса в инвестпроектах, а также критерии их выбора и принципы участия в них.

Отбором пула инвестпроектов займется специальный проектный комитет, который возглавит Игорь Вдовин из РСПП. Компании до конца августа должны прислать перечень их проектов, а рабочая группа составит свой список к середине октября, говорит один из источников РБК.

Для определения приоритетности участия в проектах, их структурировали в четыре группы: уже объявленные, но «подвисшие» проекты самих компаний и новые корпоративные проекты, соответствующие критериям майского указа Владимира Путина, инфраструктурные проекты государства (с прицелом на регионы присутствия компаний) и мегапроекты.

«Это проекты государственной важности, которые будут реализованы на принципах государственно-частного партнерства. В основном, в сфере транспортно-логистической инфраструктуры. Например, реализация проекта строительства высокоскоростных магистралей «Москва-Казань» и «Екатеринбург-Челябинск», — уточнил источник РБК.

Первые три группы названы приоритетными, а перечень мегапроектов пока не определен, сообщили РБК источники.

Для определения приоритетных проектов решили создать рабочую группу, которую возглавят президент РСПП Александр Шохин и министр финансов Антон Силуанов. На совещании РСПП во вторник обсуждалось, что к рабочей группе присоединятся вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий вопросы ТЭК и промышленности, вице-премьер Максим Акимов, который курирует транспорт, министр промышленности Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, представитель ФАС, Минприроды, а также владельцы компаний, рассказали источники РБК.

В пятницу, 24 августа, помощник президента Андрей Белоусов, который в конце июля предложил Владимиру Путину изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а также производителей удобрений, на встрече с владельцами и руководителями этих компаний заверил их, что налоговый режим останется неизменным, но государство «подскажет интересные для компаний направления вложения накопившихся от ослабления рубля сверхдоходов».

Речь, по его словам, идет о проектах в области ​инфраструктуры, экологии и цифровизации, которые «напрямую влияют на деятельность самих компаний». Эти три направления, как писал РБК, совпадают с тремя нацпроектами из майского указа Владимира Путина: «Экология», «Цифровая экономика», а также развитие инфраструктуры.

Недавно Минэкономразвития направило в правительство проект плана строительства инфраструктуры на 7 трлн руб., причем из бюджета на эти цели планируется потратить меньше половины — 3,1 трлн руб. Предварительная оценка проекта «Экология» — 1,55 трлн руб., из них запланированные госрасходы — 632 млрд руб. На реализацию «Цифровой экономики» может потребоваться около 1 трлн руб., говорил вице-премьер Максим Акимов, не уточнив, какая часть будет профинансирована из бюджета.

«Список Белоусова», рассказали источники РБК, на последнем совещании в РСПП назвали «фокус-группой», заявив, что к диалогу приглашены и другие крупные компании, в том числе государственные: РЖД, «Роснефть», «Роснано», «Россети».

Но источник РБК, близкий к «Роснано» сообщил, что компания пока не получала приглашений к обсуждениям «списка Белоусова». «Непонятны и основания для включения: у компании не было свердоходов, аналогичных валютной выручке металлургов в кризис. Из полученной в 2017 году прибыли «Роснано» уже выплатило более половины в виде дивидендов государству», — заметил собеседник РБК. «Россети» также никаким образом не участвуют в обсуждении, заверил РБК источник, близкий к компании. Представители этих компаний, а также «Роснефти» и РЖД от комментариев отказались.