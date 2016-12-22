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Минтранс нашел проекты под сверхдоходы компаний из «списка Белоусова»
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Минтранс нашел проекты под сверхдоходы компаний из «списка Белоусова»
План Белоусова, 10:00
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Минтранс нашел проекты под сверхдоходы компаний из «списка Белоусова»
Компании из «списка Белоусова» могут привлечь к финансированию развития портовой инфраструктуры и дорог, рассказал глава Минтраса Евгений Дитрих. По его словам, взамен правительство может предложить инвесторам договор концессии
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сверхдоходы компаний из «списка Белоусова» могут быть направлены на развитие железных дорог и портов, заявил глава Минтранса Евгений Дитрих, сообщает ТАСС.

«Некоторые компании из этого списка работают сегодня в морских портах, перегружают те или иные грузы. Вижу возможность такой синергии, когда расширение пропускной способности железной дороги синхронизируется с развитием портовых мощностей, которые берет на себя бизнес», — заявил министр.

По его словам, для того чтобы сделать такие проекты привлекательными для компаний, можно использовать механизм концессии, когда в обмен на вложения в развитие государственной инфраструктуры инвестор получает возможность эксплуатировать тот или иной объект, собирая доход в свою пользу.

«Можно предложить инвестору на основе договора о концессии вложить в эти объекты деньги и потом получить право их использовать на какой-то период времени», — предложил глава Минтранса.

По его словам, это позволит заинтересовать инвесторов, а также сократить объем государственных инвестиций. Высвободившиеся средства можно будет направить на какие-то другие проекты.

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Помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов у 14 компаний — металлургических, нефтехимических компаний, а также производителей удобрений — в конце июля.

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В конце августа в РСПП состоялось совещание представителей правительства с бизнесменами, на котором обсуждался вопрос о том, как стимулировать компании инвестировать в проекты, соответствующие приоритетам майского указа президента России, а именно с нацпроектами «Экология», «Цифровая экономика» и развитие государственной инфраструктуры. Серия совещаний после этой встречи прошла также в Минфине и РСПП, сообщал ранее РБК.

Для определения приоритетности участия в проектах их структурировали на четыре группы: уже объявленные, но «подвисшие» проекты самих компаний и новые корпоративные проекты, соответствующие критериям майского указа Владимира Путина, инфраструктурные проекты государства (с прицелом на регионы присутствия компаний) и мегапроекты. Сами проекты будет отбирать Игорь Вдовин из РСПП, сообщили источники РБК.

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«Это проекты государственной важности, которые будут реализованы на принципах государственно-частного партнерства. В основном в сфере транспортно-логистической инфраструктуры. Например, реализация проекта строительства высокоскоростных магистралей Москва — Казань и Екатеринбург — Челябинск», — говорил один из собеседников РБК.

Первые три группы названы приоритетными, а перечень мегапроектов пока не определен, сообщили РБК источники. Собеседники РБК также подчеркивали, что окончательное решение об участии в том или ином проекте будут принимать сами компании.

Среди компаний, вошедших в список, — НЛМК, Evraz, «Северсталь», «Норникель», ММК, «Металлоинвест», «Полюс Золото», АЛРОСА, «Уралкалий», «ФосАгро» и др.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: инфраструктура , доходы , Инвестиции , Евгений Дитрих
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