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Бизнес назвал способы увеличить производительность при дефиците кадров

ЦБ: компании собираются роботизировать линии и вводить новое оборудование
В 2024 году бизнес ждет роста производительности труда на 3,2%, показали данные Банка России. Среди инструментов ее повышения называются расконсервация старых мощностей и замена части работников роботами
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В 2024 году российские компании ждут роста производительности труда на 3,2% (это медианное значение, то есть половина опрошенных фирм прогнозируют показатель выше указанного уровня, а другая половина — ниже). Об этом сообщил Банк России в мартовском докладе по экономикам регионов со ссылкой на свой мониторинг предприятий. Почти 30% опрошенных компаний ожидают, что физический объем выпуска на одного работника (так в опросе была определена производительность труда) в этом году вырастет на величину от 6 до 15% и выше.

На фоне рекордной загрузки производственных мощностей компании планируют повышать производительность через оптимизацию бизнес-процессов, ввод нового оборудования и «расконсервацию» старого, а также увеличение среднего числа отработанных часов сотрудников, следует из доклада ЦБ.

В каких отраслях вырастет производительность

По итогам 2022 года (наиболее актуальные статистические данные на сегодняшний день) производительность труда в России снизилась на 3,6% после роста на 3,7% годом ранее. Росстат определяет динамику производительности труда как отношение изменения реального ВВП к изменению затрат на труд (то есть количества времени, отработанного всеми работниками в экономике). В 2023 году показатель должен был вырасти на 1,7%, а в 2024-м — на 1,6%, оценивало Минэкономразвития в сентябрьском макропрогнозе. Учитывая негативные демографические тренды и дефицит кадров, сегодня «критически важно кардинально повысить производительность труда», говорил президент Владимир Путин в ходе недавнего послания Федеральному собранию.

Наибольший рост производительности труда в 2024 году ожидают компании, производящие инвестиционные товары (то есть машины, оборудование, стройматериалы), — на 4,2% (медиана), указано в докладе Банка России. В четвертом квартале 2023 года уровень загрузки производственных мощностей достиг исторического максимума (81%), что спровоцировало значительное увеличение инвестиций компаний в модернизацию и расширение производств, отмечается в материалах ЦБ. В производстве промежуточных товаров (сырье, материалы, комплектующие) производительность труда вырастет на 3,9%, в добыче полезных ископаемых — на 3,8%, ожидает бизнес.

Текущая удовлетворенность промышленных предприятий уровнем производительности труда находится на уровне 76% (в октябре 2023 года было 84%), сообщил РБК экономист Сергей Цухло, много лет занимающийся ежемесячными конъюнктурными опросами предприятий. Планы начала 2024 года по повышению производительности труда находятся вблизи исторических максимумов, добавил он.

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Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

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Как можно повысить эффективность

К основным факторам роста производительности труда в 2024 году предприятия относят следующие:

  • оптимизация производственных и бизнес-процессов

Такую оптимизацию назвали главным фактором производительности 45% российских компаний, показал мониторинг. Среди отраслей эта опция оказалась наиболее популярной в добыче полезных ископаемых — о таких планах заявило 67% добывающих организаций, а также в строительстве (49%). Речь обычно идет о комплексе мероприятий по сокращению трудовых и ресурсных затрат, которые могут значительно отличаться от компании к компании и от отрасли к отрасли.

В российской экономике существует ряд отраслей с непроизводительной занятостью, говорил ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников, приводя в пример затраты в сфере охраны и бухгалтерии. Он, в частности, отмечал, что присутствие охранников зачастую обусловлено «излишними» требованиями по безопасности, «хотя давно можно все заменить камерами». В то же время положительно влиять на производительность труда, по его мнению, будет искусственный интеллект — в частности, за счет расширения возможностей сотрудников при выполнении рутинных или опасных задач.

  • введение в строй нового оборудования

За счет этого повышать производительность планируют 27% предприятий, чаще всего  компании, занятые в сфере обеспечения электроэнергией и газом (57%). Одним из направлений модернизации мощностей выступает автоматизация и роботизация производственных линий, указано в докладе.

Там приводится пример: крупный машиностроительный завод из Волго-Вятки сообщил, что в 2023 году роботизировал участок резки и сварки элементов своей продукции, что позволило ускорить выпуск деталей на 40% и снизило потребность в персонале на этом участке производства на 70%.

Пока уровень роботизации в России невелик: как сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга, в 2022 году средняя плотность роботизации составила 11 роботов на 10 тыс. сотрудников. Для сравнения: по данным Международной федерации робототехники, в 2021 году в промышленности Южной Кореи было введено 1 тыс. роботов на 10 тыс. работников, Сингапура — 670, Японии — 399, Германии — 397, Китая — 322.

В итоге оптимизация бизнес-процессов и введение в строй нового оборудования должны не только способствовать росту производительности труда, но и частично решить проблему дефицита кадров, следует из доклада. В начале 2024 года на недостаток работников жаловалось 47% промышленных предприятий, писал РБК. По оценке правительства, к 2030 году совокупный дефицит кадров в экономике России может достигнуть 2 млн человек.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Препятствием для модернизации мощностей выступают сложности с поставками импортного оборудования, указывают в Банке России. Например, в Центральной России на три года был перенесен запуск завода по выпуску нетканого стеклохолста из-за запрета на поставку части европейского оборудования. А на Урале железобетонный завод остановил модернизацию двух новых линий по европейской технологии из-за срыва сделки по заказанному комплекту конвейерных линий, указано в докладе (названия таких производителей по традиции в этой серии докладов не разглашаются).

В 2023 году импорт восстанавливался в основном за счет машин, оборудования и транспортных средств, следует из данных ФТС. Их доля в импорте выросла до 51,1 с 46% в 2022 году (при показателе 47,8% за пятилетний период 2017–2021 годов). Из тех предприятий, кто вводил в 2023 году новое оборудование, большинство (порядка 74%) задействовало отечественное, около 55% — китайское, а еще примерно 18% вводило оборудование из недружественных стран (до 2022 года эта доля составляла почти 50%), следует из данных ЦБ.

  • увеличение загрузки сотрудников

О планах увеличить среднее число отработанных часов у подчиненных заявили 11% российских компаний. Среди отраслей идея нарастить рабочую загрузку персонала наиболее популярна среди производителей инвестиционных товаров (14%), в строительстве и сельском хозяйстве (по 12% соответственно), а также в организациях, выпускающих потребительские товары (11%). В 2023 году уже произошел рост рабочей нагрузки: по данным Росстата, средняя длительность рабочего дня увеличилась до 7,17 часа — максимума за 19 лет, писал РБК. Правда, эти данные берутся Росстатом из форм, заполняемых средними и крупными предприятиями, и они не охватывают всех занятых и недостаточно надежны.

В условиях нехватки кадров первое, что делают предприятия, — это пытаются увеличить количество сверхурочной работы сотрудников, отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Установить двойную смену при отсутствии кадров невозможно, соответственно, единственный вариант повышения выработки — работа вне рамок нормированного рабочего дня», — говорит он.

Но в случае с трудом высокой физической интенсивности при увеличении количества часов сокращается эффективность работы и в конечном итоге производительность падает, указывает Сафонов. «Длительный период переработок ведет к профессиональным заболеваниям, выгоранию. Это будет отрицательно влиять на общий уровень производительности труда в стране», — полагает эксперт.

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Фото:City News Moskva / Global Look Press

  • повышение квалификации персонала

Наращивание компетенций сотрудников оказалось наименее популярной мерой повышения производительности труда — ее упомянуло 7% предприятий. Наиболее активное внимание этому вопросу планируется уделять в строительстве (11% компаний), а также в производстве инвестиционных и потребительских товаров (по 5% соответственно). При этом именно нехватка квалифицированных кадров может привести к замедлению экономического роста и развития страны в целом, говорил Путин в ходе послания.

В ситуации дефицита персонала все больше высокотехнологичных предприятий обращает внимание на студентов, говорит руководитель базового центра подготовки кадров Национального агентства развития квалификаций Ольга Клинк. И если раньше речь шла прежде всего о вузах и поиске талантливой молодежи, то сейчас активизировалась работа в сфере массовых профессий и взаимодействие с колледжами, отмечает она.

Почему сложно внедрять технологии

Россия отстает в технологической модернизации массовых производств, уровне роботизации и производительности труда, а ряд производств по-прежнему критически зависит от импорта, отмечали осенью 2023 года эксперты ЦМАКП в рамках обсуждения проекта «Горизонт-2040». Поэтому резерв в повышении производительности труда весьма велик, утверждали они.

«Следует иметь в виду, что Россия располагает огромным потенциалом для роста производительности труда — примерно 25%. Однако быстрый рост производительности может быть связан с массовым высвобождением занятых и соответствующим объемом социальных проблем», — указывал руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов в февральском докладе.

Из-за того что страна находится в «ловушке дешевого труда», у предприятий нет достаточной мотивации для наращивания автоматизации. Труд малопроизводителен, мало оплачивается, и замещать его технологиями получается неэффективно, в результате чего «пропускаем год за годом», рассуждал он. По итогам 2023 года реальная заработная плата в России увеличилась на 7,8% и достигла 73,7 тыс. руб. Медианная зарплата (половина рабочих мест имеет оплату труда ниже, половина — выше) в 2022 году (последние данные) составляла 40,4 тыс. руб. Например, стоимость рабочей силы в Китае в среднем уже выше, чем в России, говорили РБК экономисты в прошлом году.

«Только за счет высокого уровня производительности труда возможно обеспечить устойчивый рост реальной заработной платы в экономике», — считает первый вице-премьер Андрей Белоусов (заявление от 14 марта). Для повышения эффективности российские компании участвуют в нацпроекте «Производительность труда», сообщили РБК в Минэкономразвития. В рамках этого нацпроекта эксперты помогают перестроить внутрипроизводственную логистику, загрузить оборудование, сократить простои (без каких-либо инвестиций). Благодаря выстраиванию процессов по принципу «бережливого производства» более 4 тыс. предприятий — участников нацпроекта увеличили прибыль на 318 млрд руб., под влиянием проекта снизилась потребность в трудовых ресурсах — на 130 тыс. человек за шесть лет, оценивают в министерстве.

Минэкономразвития прорабатывает вопрос создания центров компетенций по повышению эффективности отдельных отраслей, сообщили там. «Начать предлагаем с туризма. Кроме того, обсуждается система комплексной поддержки проектов в конкретных отраслях или производствах, важных для решения актуальных для экономики задач», — указали в министерстве.

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