АКРА оценило кадровый резерв в России

Внутренние резервы российского рынка труда могут быть оценены в 7,5 млн человек, оценили эксперты рейтингового агентства АКРА. Если к этому добавить иммиграцию, потенциал дополнительной рабочей силы окажется еще выше

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Сейчас в России наблюдается недостаток рабочей силы, а уровень безработицы низкий (лишь 2,9% за январь), поэтому выход на работу безработных уже не является резервом для рынка труда. Зато в стране есть большой навес скрытых трудовых резервов — люди, которые в силу разных причин не принадлежат к экономически активному населению и, в частности, не классифицируются как безработные. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА «Резервы российского рынка труда» (есть у РБК).

«У российского рынка труда имеются резервы, но заключаются они не в снижении уровня безработицы. Среди экономически неактивного населения есть значительное количество людей, которые хотят работать, но не могут реализовать это желание по разным причинам», — указывает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. По его оценке, если бы в каждой из возрастных групп доля занятого населения возросла до уровней, характерных для сопоставимых с Россией стран, дополнительное предложение трудовых ресурсов составило бы 7,5 млн человек. Из них около 1,5 млн человек — это молодежь, и почти 5 млн — люди старшего возраста.

Согласно наиболее актуальным данным Росстата, в январе 2024 года в стране насчитывалось 73,2 млн занятых и еще 2,1 млн безработных. Занятых среди граждан старше трудоспособного возраста в сентябре 2023 года (актуальные данные в такой детализации) насчитывалось 5,75 млн.

Приведенная оценка АКРА не включает потенциал иммиграции. Исходя из среднего варианта демографического прогноза Росстата чистый приток мигрантов в Россию из других стран прогнозируется на уровне 190–200 тыс. в год, что примерно на 20% меньше относительно уровней 2010-х, пишет АКРА. Куликов считает, что внешние резервы станут менее доступны для российского рынка труда, поскольку в традиционных для России странах — донорах мигрантов происходит замедление роста численности населения в самых активных для миграции возрастах, уровень жизни в этих странах растет, за этих мигрантов с Россией конкурируют и другие страны.

Расширенная безработица

Как писал РБК, в российской статистике есть понятие «недоиспользование рабочей силы», и оно включает «потенциальную рабочую силу» и «неполную занятость с точки зрения продолжительности рабочего времени». По определению эти категории не являются частью безработицы. Формальными критериями для отнесения взрослого человека к безработным служат отсутствие у него работы, поиск работы в течение последнего месяца и готовность выйти на работу в течение недели, напоминает Куликов. По данным Росстата, в третьем квартале 2023 года насчитывалось 0,92 млн не имевших работы россиян, которые либо искали работу, но не готовы были к ней приступить, либо не искали работу, но готовы были приступить к ней (то есть удовлетворяли либо второму, либо третьему критерию). Такие люди в возрасте от 15 лет считаются потенциальной рабочей силой. Отдельно Росстат фиксировал около 0,4 млн лиц, которые фактически работали меньше часов, чем нормативный предел, но хотели и готовы были работать дольше.

Кроме того, Росстат выделяет категорию людей, которые работать желают, но не ищут работу и не готовы к ней приступить (например, вышедший на пенсию человек, который планирует начать искать работу через полгода). Таких в третьем квартале 2023 года насчитывалось более 2,6 млн. Количество потенциальной рабочей силы и граждан, желающих работать, но не ищущих работу и не готовых приступить к ней, «уже превышает численность собственно безработных и сопоставимо с 4% рабочей силы. При этом, как показывает практика, возможность перейти из подобных промежуточных состояний в состояние занятости есть», — указывает Куликов.

В АКРА считают целесообразным использовать показатель «расширенного уровня безработицы», который включил бы всех людей, не имеющих работы, но желающих трудиться (то есть сумму количества безработных по критериям Международной организации труда, потенциальной рабочей силы и граждан, желающих работать, но не ищущих работу и не готовых к ней приступить), и рассчитывать его к численности рабочей силы. «На данный момент это соотношение составляет 6,9%, что более чем вдвое превышает последний опубликованный Росстатом уровень безработицы», — отмечает Куликов.

В обзоре подчеркивается, что стимулирующая политика государства и эволюция институтов рынка труда в сторону большей гибкости и разнообразия могли бы повлиять по крайней мере на частичное задействование скрытых трудовых ресурсов. Например, сейчас на неполный рабочий день на контрактной основе наняты лишь около 1% занятых в России. Некоторая часть тех, кто сейчас вообще не работает, были бы заинтересована в более широком распространении гибких форм занятости, считают в АКРА. В частности, дистанционная занятость в настоящее время «вновь касается нескольких процентов занятых». Использование резервов рынка труда, вероятно, приведет к росту доли дистанционной работы в долгосрочной перспективе, полагают в агентстве.