Загрузка мощностей российских предприятий установила новый рекорд

Производственные мощности в России загружены на 81%, это исторический максимум, сообщил Банк России. Это несет в себе риски инфляции, но стимулирует инвестиционную активность, говорят эксперты

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Загрузка производственных мощностей на российских заводах выросла до 81% и побила новый рекорд, сообщил Банк России в июльском выпуске «Мониторинга предприятий».

Данные основаны на регулярно проводимых (с 2000 года) ЦБ опросах предприятий нефинансового сектора экономики. Выборка составляет более 14,5 тыс. предприятий.

Уровень загрузки производственных мощностей во втором квартале текущего года составил 80,9%. «Это новый исторический максимум», — обращает внимание ЦБ. В предыдущем квартале показатель оценивался в 80,3%.

В частности, рекордных уровней, по данным ЦБ, достигла загрузка в добыче полезных ископаемых (82,6%), обрабатывающих производствах (75,6%) и строительстве (77,7%).

Альтернативные данные Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара, который проводит ежемесячные конъюнктурные опросы предприятий, приводит немного меньшие данные. Средняя загрузка мощностей по итогам двух кварталов года составила, по данным института, 76,7%, что соответствует уровню прошлого года (76,5%). Это также является максимумом за всю историю наблюдений — институт проводит опросы предприятий с 1993 года. Наибольшие показатели загрузки мощностей зафиксированы в производстве бумаги и бумажных изделий (83,6%) и производстве текстиля и одежды (81,5%), наименьшие — в производстве химических веществ и химических продуктов (67%) и производстве резиновых и пластмассовых изделий (67,2%), следует из данных Института экономической политики.

С чем связан рост загрузки мощностей

Банк России объясняет рост загрузки тем, что предприятия продолжали наращивать мощности и «модернизировали производство в условиях переориентации на внутренний спрос, активизации программ импортозамещения».

Увеличение загрузки производственных мощностей, по словам ЦБ, сопровождалось ростом инвестиционной активности. Оценки изменения инвестиционной активности во втором квартале улучшились по сравнению с первым и достигли максимума с 2009 года, отмечает регулятор. Сейчас баланс ответов составляет порядка 9 пунктов; в начале 2022 года он был в отрицательной зоне на уровне минус 4, а в середине «ковидного» 2020 года — на уровне минус 8 пунктов.

«Инвестиционная активность расширялась почти во всех основных видах деятельности, наиболее активно — в торговле автотранспортными средствами, добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах. При этом в ряде отраслей — обрабатывающих производствах, строительстве и сфере услуг — инвестиционная активность на максимумах с 2017 года», — констатирует регулятор.

Ожидания предприятий на третий квартал года указывают на то, что инвестиции продолжат расти. Однако предприятия скорректировали оценки на более умеренные (8 пунктов) по сравнению с ожиданиями на второй квартал (11 пунктов). Особенно это проявилось в сельском хозяйстве, уточняет Центробанк.

Рост загрузки мощностей стимулирует инвестиционную активность, говорит директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. «Когда у вас низкая загрузка, у вас нет мотивации к инвестициям. А когда загрузка увеличивается, мотивация повышается, тем более в условиях роста», — поясняет он.

Опасен ли рост загрузки

Экономический Telegram-канал MMI назвал данные ЦБ о рекордной загрузке мощностей «наглядной иллюстрацией адского перегрева экономики» (Банк России и сам 21 июля указал на риски перегрева экономики, пояснив, что «увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства»).

С этим тезисом не вполне согласен начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Центра развития НИУ ВШЭ Владимир Бессонов. «Стандартная мантра состоит в том, что если уровень загрузки становится достаточно высоким, 80–85%, это приводит к тому, что дополнительный спрос бывает связан с избыточными издержками, — поясняет он. — Грубо говоря, до 100% мы загрузили мощности, дополнительный спрос возник, а мы не можем его удовлетворить, потому что физически не можем производить продукции больше, чем производим. Из этого автоматически следует, что дополнительный спрос ведет к инфляционным последствиям, росту цен и не ведет к росту производства».

На самом деле этот эффект наступает не при 100% загрузки, а при менее высоком пороговом уровне (75–80–85%), это то, что называется «уровень загрузки производственных мощностей, не ускоряющий инфляцию» — NAICU (non-accelerating inflation capacity utilization rate), говорит Бессонов. Центробанк внимательно следит за тем, чтобы уровень загрузки не превысил эту планку, отмечает он.

Однако, по мнению Бессонова, безоговорочно доверять данным ЦБ о загрузке производственных мощностей не стоит. Они могут не учитывать данные о расконсервированных мощностях (например, для производства продукции ОПК) или учитывать их, но тогда показатели нельзя сравнивать с прошлыми. Также не ясно, как учитывается количество смен, в которые работает предприятие. «Предположим, предприятие работает в одну смену и говорит, что загрузка 70–75%. А если им ввести вторую смену? Это значит, что 100% не является потолком, а потолок может быть и 200 и 300%», — отмечает эксперт.

Обследование предприятий, которое проводит ЦБ, не является всеохватывающим, к оценкам инфляционных последствий роста загрузки мощностей следует подходить осторожно, солидарен Широв. С одной стороны, высокая загрузка производственных мощностей — очевидный признак восстановительного роста экономики, говорит он. «Но существуют проблемы с тем, что высокий уровень загрузки при отсутствии возможности увеличения мощностей приводит к замедлению темпов роста, потому что предложение не успевает за спросом», — признает он.

Потенциал дозагрузки мощностей есть в отраслях, где спад еще не преодолен, считает Бессонов. Это, в первую очередь, добыча нефти и газа, производство легковых автомобилей и товаров длительного пользования. «Имеет это инфляционные последствия? Очевидно, нет, потому что мощностей этих выше крыши», — рассуждает он.

Динамика промышленности

В июне объемы промышленного производства выросли в годовом выражении на 6,5%, сообщил накануне Росстат. По сравнению с маем статистика фиксирует рост объемов на 1,5%, а в целом за первое полугодие индекс промышленного производства вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако, если устранить сезонность, будет очевидно, что наблюдавшийся в предыдущие месяцы активный промышленный рост в июне приостановился и объем выпуска остался в точности на уровне мая, отмечается в записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Там связывают торможение преимущественно со снижением объема добычи полезных ископаемых (минус 1% к маю с устранением сезонности).

Основным драйвером роста по-прежнему остается увеличение объемов выпуска продукции в обрабатывающих производствах, поясняет Росстат. Фокус роста в обрабатывающей промышленности сместился в производства, ориентированные на конечный спрос, уточняет ЦМАКП.

Ранее исследователи из Центра развития НИУ ВШЭ обращали внимание на «фронтальный подъем» в обрабатывающих производствах. Активный рост они объясняли, в частности, дополнительным спросом на фоне военной операции на Украине.

«Восстановительная фаза экономического роста завершается. Она характеризовалась высокими квартальными темпами роста ВВП. Они обусловлены тем, что при восстановлении задействуются свободные ресурсы, рабочая сила и производственные мощности, которые простаивали во время спада», — сказала 21 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Исторически высокая загрузка мощностей, по ее словам, указывает на то, что восстановительный рост близок к завершению, и дальше рост экономики уже будет более умеренным.

Индикатор бизнес-климата, который каждый месяц рассчитывает ЦБ, уменьшился в июле до 6,2 пункта после 8,8 пункта в июне. Впрочем, его значение по-прежнему находится вблизи максимальных значений последних десяти лет.

Июльские данные опроса ЦБ также указывают на снижение текущих оценок по объемам производства во всех видах экономической деятельности (2,2 пункта после 7,5 пункта в июне). Среди факторов, ограничивающих производственную активность, предприятия наиболее часто отмечали нехватку персонала — как высококвалифицированных специалистов, так и работников с низкой квалификацией, пишет регулятор.