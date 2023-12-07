Решетников усомнился в эффективности «трудоустройства тысяч бухгалтеров»

В экономике России сохраняется ряд сфер с непроизводительной занятостью, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. В качестве примера он привел бухгалтеров и охранников

Максим Решетников (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Экономике России необходимы системные меры повышения производительности труда, так как существует ряд отраслей с непроизводительной занятостью. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе форума «День производительности труда и наставничества» (РБК следил за трансляцией). К малопродуктивным он отнес, в частности, сферу охраны.

«Нам, конечно, коллеги, надо вернуться к теме системных мер по повышению производительности труда. Все то, что с точки зрения экономики создает непроизводительную занятость — излишние требования иногда по безопасности, когда у нас требуется присутствие человека на конкретном месте, хотя можно давно все заменить камерами, вывести все в один центр наблюдений и через это контролировать», — сказал министр.

Кроме того, по мнению Решетникова, потенциал для наращивания производительности присутствует в сфере бухгалтерского учета.

«Излишне частая — посягну на святое — смена положений по бухгалтерскому учету требует постоянной перенастройки систем, которая трудоустраивает тысячи бухгалтеров по стране — насколько это производительно? И излишние другие требования», — задался вопросом министр.

Он отметил, что в рамках реформы обязательных требований правительство много занимается отменой и пересмотром устаревших предписаний, однако сегодня следует сделать особый фокус именно на производительности труда.

Министр напомнил, что в России реализуется нацпроект по производительности труда, в котором участвует более 5 тыс. предприятий. «За шесть лет нацпроект уже снизил потребность экономики в кадрах на 100 тысяч человек. По нашим расчетам, если его продлят, то эффект перекроет более 10% кадрового дефицита в стране к 2030 году», — отметил он.

По оценке правительства, к 2030 году совокупный дефицит кадров в России может достичь 2 млн человек, эксперты допускают его значения в пределах 4 млн человек. В результате ВВП России будет недополучать 1–2% ежегодно, прогнозируют в «Яков и партнеры». Самая большая востребованность кадров ожидается в ближайшие годы в сфере обрабатывающих производств, транспорта и логистики.

По методологии Росстата, в 2022 году в экономике страны насчитывалось 22,9 млн высокопроизводительных рабочих мест. Производительность труда в том же году снизилась на 3,6% после роста на 3,7% в 2021-м.