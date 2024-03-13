Решетников заявил, что Россия вошла в топ-10 стран по внедрению ИИ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россия входит в топ-10 стран мира по объему совокупных вычислительных мощностей с использованием искусственного интеллекта (ИИ), заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках выставки-форума «Россия».

Трансляция проходила на странице выставки в социальной сети «ВКонтакте».

«Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%», — сказал он на пленарной сессии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века».

Министр отметил, что высокий уровень зрелости этой технологии позволяет массово применять ее в бизнесе, а также в сфере госуправления.

В течение последних двух лет объем внедрения ИИ в России вырос в полтора раза, добавил Решетников. Для тех, кто по-прежнему не внедрил технологию, нужно создавать новые стимулы и развивать под таких игроков рынок решений. Фундаментальная наука, методы расчетов для нейросетей, новые способы формирования моделей и оптимизация вычислений должны развиваться параллельно, подчеркнул министр.

Для достижения указанных целей власти намерены создавать научные школы, открывать исследовательские центры и выделять дополнительное финансирование. Также в стране нарастят вычислительные мощности, «чтобы будущим топовым специалистам было с чем работать». К работе, по словам Решетникова, также привлекут бизнес.

В России действует федеральный проект «Искусственный интеллект». В феврале его срок продлили до 2030 года.

Президент страны Владимир Путин связал с развитием искусственного интеллекта начало новой главы в истории человечества. По его мнению, мировые державы ведут «ожесточенное соперничество» в этой сфере. Значения прорывов в ней сейчас колоссальны и от того, каких результатов добьется Россия, зависят ее суверенитет, безопасность и место в мире, заявил Путин.