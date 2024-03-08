Заработок российского бизнеса вырос на треть. С чем это связано

В 2023 году российские компании заработали на 35% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат. РБК разбирался с экспертами, какие отрасли стали лидерами по приросту прибыли, какие аутсайдерами и с чем это связано

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По итогам 2023 года сальдированный финансовый результат российского бизнеса (прибыль за вычетом убытков) вырос на 35,2% по сравнению с предыдущим годом и достиг 33,3 трлн руб. Это следует из данных Росстата «О финансовых результатах деятельности организаций в 2023 году». Основной прирост показателя пришелся на второе полугодие, а именно сентябрь-декабрь, до этого сальдо снижалось в годовом выражении.

Позитивная динамика 2023 года компенсировала сокращение финансовых результатов российского бизнеса по итогам 2022-го, когда они упали на 12,6%, до 25,9 трлн руб. Для сравнения: в пандемическом 2021-ом финансовые результаты компаний увеличились сразу в 2,6 раза, до 29,7 трлн руб.

В целом ситуация с рентабельностью организаций в 2023 году достаточно позитивная: показатели находятся на уровнях 2019 года, что можно считать «структурно неплохим» результатом, говорит руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей экономики ЦМАКП Владимир Сальников. «Например, некоторые отрасли перешли из разряда стабильно нерентабельных в рентабельные, в частности, машиностроение. Отчасти это связано с проведением специальной военной операции и гособоронзаказом, но больше — с импортозамещением», — отмечает он.

Баланс прибылей и убытков рассчитывается Росстатом на множестве средних и крупных предприятий по сопоставимому кругу организаций. Результат не включает малый бизнес, некредитные финансовые организации и государственные учреждения. Росстат получает оперативную (помесячную) статистическую информацию по форме П-3 на основании бухгалтерской отчетности. По итогам года данные уточняются.

Эффект бюджетного импульса

Совокупная прибыль российских компаний в 2023 году выросла на 24%, до 38,3 трлн руб., а убыток — напротив, сократился на 19,5%, до 5 трлн руб, следует из данных Росстата. В результате доля прибыльных организаций в экономике увеличилась до 75,3%, а убыточных — снизилась до 24,7%.

Среди всех отраслей наибольший прирост сальдированного финансового результата произошел в административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах — в 7,3 раза, до 1,1 трлн руб. Согласно классификатору ОКВЭД, в эту категорию входит, в частности, деятельность по подбору персонала, охрана, аренда и лизинг, обслуживание зданий и территорий.

Сопоставимый рост финансового результата — в 7,1 раза, до 1,49 трлн руб. — Росстат зафиксировал в деятельности профессиональной, научной и технической, куда входят как научные разработки (сальдо по ним выросло в 2,6 раза), так и инженерно-техническое проектирование, консультирование по вопросам управления. Как ранее говорили РБК эксперты, увеличение финансового сальдо в этой отрасли может быть связано с ростом спроса со стороны государства на научные разработки, в том числе в сфере обороны. При этом в 2022 году финансовые результаты в этой отрасли снижались — на 10,5% относительно показателей годом ранее.

С оборонной промышленностью эксперты также традиционно связывают производство готовых металлических изделий — по данным Росстата, финансовый результат в этой области в 2023 году вырос в 2,3 раза, до 477 млрд руб. Значительный спрос на металлоконструкции предъявляет и строительная отрасль, в которой сальдо прибылей и убытков увеличилось на 79%, до 835 млрд руб.

Как административная деятельность, так и деятельность профессиональная, научная и техническая — это сферы, связанные с бюджетными расходами, говорит начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Центра развития НИУ ВШЭ Владимир Бессонов. На их рентабельность мог повлиять колоссальный бюджетный импульс 2023 года, считает он. По оценкам Минфина, он должен быть превысить 5% ВВП.

Рост в сферах услуг, спорта и финансов

В пять раз — до 31,9 млрд руб. — увеличилось сальдо прибылей и убытков в предоставлении прочих видов услуг, следует из данных Росстата. Под прочими услугами понимается деятельность общественных объединений, ремонт и обслуживание вычислительной техники, предметов домашнего обихода и личных вещей, а также предоставление различного вида персональных услуг (например, ритуальных, косметологических, стирка и химчистка).

В лидерах по приросту финансового результата также оказалась финансовая и страховая деятельность — в этой сфере он увеличился в 2,7 раза, до 2,7 трлн руб. Чистая прибыль банковского сектора в 2023 года стала рекордной и достигла 3,3 трлн руб., сообщал ЦБ. На это повлияли как рост банковского бизнеса, так и позитивная валютная переоценка и слабые итоги 2022 года, пояснял регулятор. Убыток сектора за год сократился более чем в два раза и составил 524 млрд руб., следует из данных Росстата.

Значительный рост также продемонстрировала деятельность в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений. После снижения на 19% в 2022 году в 2023-м ее сальдированный финансовый результат увеличился в 2,5 раза, до 59 млрд руб. В 2022 году сорвалось проведение ряда крупных спортивных мероприятий, и это могло дать импульс для увеличения сальдо прибылей и убытков в этой сфере в 2023 году, считает Бессонов.

В каких отраслях динамика ухудшилась

В ряде сфер наблюдалось сокращение сальдо прибылей и убытков в 2023 году, раскрыл Росстат. Так, в добыче угля снижение составило около 54%, в производстве химических веществ и продуктов — 40%, бумаги и бумажных изделий — 22%, лекарств — 14%.

Производство текстиля, бумаги, химической продукции — это обрабатывающие производства, которые ориентированы на внутренний рынок (и в отличие от добывающих производств на их цены не влияют мировая конъюнктура), говорит Бессонов. На фоне ухода иностранных производителей в них мог реализоваться эффект свободных ниш, считает эксперт.

«Когда производители торопятся заполнить нишу, это всегда сопряжено с издержками: нужны поставщики, кадры, логистика, инфраструктура рынка, в итоге прибыль может быть меньше убытков», — отмечает Бессонов.

Однако наибольшее снижение финансового результата было зафиксировано в деятельности воздушного и космического транспорта — сразу на 79% к предыдущему году. В 2022 году сальдо в этой сфере тоже сократилось, но менее глубоко — на 16%, следует из данных Росстата.

На финансовый результат компаний в отрасли воздушного и космического транспорта, вероятно, повлияли наложенные ограничения 2022 года и действия 2023 года, например, затраты на выкуп лизинговых самолетов, указывает Бессонов. Ранее сообщалось, что в 2023 году на эти цели было выделено 300 млрд руб. из Фонда национального благосостояния.

В целом факторами снижения рентабельности в отраслях стали издержки ускоренного роста оплаты труда, ослабление рубля и высокая ключевая ставка (в убытках учитывается уплата процентов по подорожавшим кредитам), считает Сальников.