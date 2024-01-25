Нехватка кадров в промышленности установила новый рекорд

У 47% промышленных предприятий не хватает работников, показал январский опрос Института Гайдара. Это новый рекорд уровня кадрового голода с лета 2023 года. Осенью укомплектованность кадрами улучшилась, но ненадолго

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В январе 2024 года на недостаток квалифицированных кадров пожаловались 47% руководителей промышленных предприятий, опрошенных лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП). Уровень кадрового голода установил новый рекорд за всю историю опросов с 1996 года. Результаты исследования есть у РБК.

Предыдущий максимум был зафиксирован в июле. Тогда на нехватку кадров указали 42% промышленников, писал РБК. Позже этот показатель был уточнен до 45% — столько респондентов оценили занятость на своем предприятии как недостаточную. Как пояснил руководитель лаборатории конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло, анкеты с ответами продолжают поступать после публикации опросных данных, поэтому цифры в динамическом ряду обновляются. Укомплектованность кадрами улучшалась осенью: в октябре о нехватке работников сообщали 39% предприятий.

Уровень занятости в привязке к прогнозу спроса на продукцию предприятий оценивается раз в три месяца. Вариантов ответа три: кадров «более чем достаточно», «достаточно» и «недостаточно». Этот вопрос был включен в анкету в середине 1990-х годов, когда промышленность «страдала» избыточными кадрами: например, в апреле 1996 года «более чем достаточно» работников было у 37% предприятий. Сейчас же, в январе 2024 года, такой вариант ответа выбрали лишь 2% компаний. В опросах ИЭП принимают участие более 1 тыс. промышленных предприятий.

В среднем по 2023 году недостаточная обеспеченность работниками «в связи с ожидаемым спросом» также стала рекордной — 37% — столько предприятий считали, что у них недостаток кадров, говорится в одном из прошлых обзоров Цухло. Дефицит мощностей с привязкой к ожидаемому спросу в прошедшем году имели 15% предприятий, что оказалось меньше рекорда 2007 года.

На кадровый голод предприятия реагируют повышением зарплат. Опрос конца 2023 года показал, что рост зарплат уже работающих и новых сотрудников наблюдается у 47% предприятий. О том, что повышение зарплат для привлечения и удержания работников в условиях дефицита кадров выливается в рост издержек для компаний, указывали аналитики Центробанка в декабрьском «Мониторинге предприятий». В декабре опрошенные РБК эксперты заявляли о пройденном пике зарплатной гонки в России, аргументируя это тем, что у бизнеса не осталось ресурсов для ее продолжения.

До 2030 года совокупный дефицит кадров в России составит 2 млн человек, оценивала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По ее словам, наибольший недостаток специалистов будет наблюдаться в обрабатывающих производствах, транспорте и логистике.

По состоянию на ноябрь 2023 года в России наблюдается рекордно низкий уровень безработицы — 2,9%.