Реальные зарплаты в 2023 году выросли максимально за 5 лет
Реальная начисленная заработная плата в России в 2023 году увеличилась на 7,8%, сообщил Росстат в докладе о социально-экономическом положении, опубликованном 28 февраля. Это максимальный рост с 2018 года (тогда было +8,5%).
Среднемесячная номинальная зарплата по итогам года составила, по предварительным данным Росстата, 73 709 руб. К 2022 году она выросла на 14,1%, что в точности повторило номинальный рост 2022 года к 2021-му.
В декабре 2023 года номинальная зарплата составила 103 815 руб. — рост на 8,5% по сравнению с декабрем 2022 года в реальном выражении.
Лидерами по росту зарплат в 2023 году стали отрасли, которые аналитики связывают с активным импортозамещением, строительством, гособоронзаказом: производство готовых металлоизделий (+23,5% в номинальном выражении), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+22%), производство электрооборудования (+23,7%), производство прочих транспортных средств и оборудования (+22,2%).
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