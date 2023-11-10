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Минпромторг отреагировал на жалобы по новой оплате утильсбора с машин

Получить льготную ставку теперь можно только при ввозе авто в страны ЕАЭС физлиц
Минпромторг отреагировал на жалобы граждан и обращения депутата по поводу новых правил оплаты утильсбора. С конца октября льготную ставку при ввозе автомобиля получают, только если в страны ЕАЭС машина была ввезена физлицом
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Минпромторг совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) готовы рассмотреть обращения тех граждан, которым необходима консультация по порядку регистрации ввозимого из-за границы автомобиля. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

Консультации потребовались в связи с жалобами граждан на новый порядок уплаты утилизационного сбора при ввозе автомобилей в страну. Правила вступили в силу с 29 октября: постановление правительства № 1722 конкретизировало условия для ввоза автомобилей физическим лицом для личного пользования.

Теперь для применения пониженных коэффициентов суммы утилизационного сбора в размере 3,4-5,2 тыс. руб. требуется одновременное соблюдение следующих условий: указание в расчете утилизационного сбора, что транспортное средство предполагается к использованию для личного пользования; регистрация автомобиля на непосредственного плательщика утилизационного сбора в течение 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера; ввоз транспортного средства, в том числе в иные государства-члены Евразийского экономического союза, должен осуществляться физлицом в целях личного пользования без помещения под таможенные процедуры (за исключением таможенного транзита).

Администрировать уплату утильсбора теперь будет ФТС — ранее этим занимались органы Федеральной налоговой службы.

РБК направил запрос в пресс-службу ФТС.

Повышение утильсбора

С 1 августа 2023 года ставка утильсбора для импортных машин существенно выросла. За каждую машину с объемом двигателя от 2 до 3 литров при ввозе оформителю приходится заплатить 844 тыс. руб., за транспортное средство с мотором объемом от 3 до 3,5 литров 970 тыс. руб, более 3,5 литров — 1,25 млн руб. Сбор — это одноразовый платеж, который взимается у импортеров, производителей или покупателей автомобилей за их переработку после вывода из эксплуатации. Его ввели в России в 2012 году при вступлении страны в ВТО. Изначально сбор оплачивали только импортеры, но с 2014 года его стали выплачивать и российские автопроизводители.

При индексации ставок в августе сообщалось, что льготная ставка сохранится для физлиц при выполнении ими трех условий: машина остается в собственности в течение года, человек ввозит не более одной машины в год, а объем двигателя автомобиля не превышает 3 л. Возникшее в октябре требование о ввозе в страны ЕАЭС только физлицом (для применения льготной ставки в России) тогда не фигурировало.

Программа развития РБК Pro Делегирование: новый навык

Business FM описывал случай покупателя автомобиля по имени Антон, который приобретал автомобиль у автодилера-посредника из Армении. Компания выкупила автомобиль на аукционе в США, привезла в Армению и растаможила. При импорте в Россию таможенные органы потребовали оплаты повышенного утильсбора. Антон пожаловался на тот факт, что о новом постановлении и соответственно новых правилах не было никакой информации.

О жалобах граждан на ситуацию сообщал также председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он обратился к зампреду правительства Дмитрию Григоренко с просьбой отложить до 31 декабря вступление в силу новых правил (речь идет о постановлении № 1722). «Итоговая сумма утилизационного сбора для тысяч граждан России, попавших в такую ситуацию, сопоставима как минимум с половиной стоимости приобретенного автомобиля и объективно кратно превышает финансовые возможности автовладельцев», — указал в обращении депутат. Он также попросил кабмин дать возможность гражданам, которые купили и ввезли авто для личного пользования вплоть до 29 октября, оплатить утильсбор по старым правилам и тарифам.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов полагает, что октябрьские поправки в правила оплаты утильсбора фактически являются заградительными, чтобы «развернуть» потребителей с ограниченными бюджетными возможностями, массового покупателя в сторону отечественной автомобильной промышленности и дружественной иностранной. «Очень много кто ввозил авто якобы для себя, платил низкую ставку сбора, а потом выходил на внутренний рынок с этой машиной для перепродажи», — поясняет юрист. Без этих уточнений эффективность от повышения утильсбора была бы низкая.

Один из смыслов октябрьских поправок состоит в том, что ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства) теперь содержит отметку «для личного пользования в Российской Федерации». Раньше такой отметки не было и фактически не было известно, для каких целей ввозился автомобиль, поясняет РБК управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк. Также в поправках конкретизировали, в какой именно таможенный орган предоставляются документы о декларировании, повысили коэффициент утильсбора для колесных транспортных средств категории M3 (более восьми мест для пассажиров) технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн и ввели некоторые другие новеллы. «Эти меры не являются ограничением импорта, а скорее усилением борьбы с «серыми дилерами», — считает Ирина Франк. По ее мнению, это должно привести к цивилизованному бизнесу и свести на нет торговлю машинами, как в 90-е годы.

Опрошенные ранее Autonews.ru участники рынка по перегону и перепродаже автомобилей тоже считают, что нововведения приняты для усложнения работы серых автосалонов, которые используют возможности для снижения своих затрат. При этом они признали, что именно за счет таких механизмов ввозящие машины по серым схемам салоны имели возможность предлагать более низкие цены для покупателей по сравнению с теми, которые оформляли автомобили на юрлица и оплачивали утильсбор по полным ставкам. Теперь же с необходимостью уплачивать эти платежи после покупки автомобиля или попытке его перепродать в течение года может столкнуться каждый водитель.

Но главный риск, как писал Autonews, заключается в том, что в некоторых случаях необходимость доплатить утильсбор может настичь и тех водителей, которые покупают автомобиль для себя и перепродавать его не собираются. Именно эту сумму дилеры теперь предлагают доплатить сверху обычной стоимости автомобиля.

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Анастасия Львова
Автомобили импорт утильсбор
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