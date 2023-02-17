Власти предупредили регионы о необходимости вернуть переплату по налогам

ФНС и Казначейство предупредили регионы о необходимости вернуть суммы переплаченных компаниями налогов. Компенсировать выплаты регионам предлагают за счет бюджетных кредитов под 0,1%

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Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила регионы о необходимости возврата излишне уплаченных средств компаниями-налогоплательщиками и изъятии их со счетов региональных и муниципальных бюджетов. Об этом говорится в письме главы ФНС Даниила Егорова и руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина, разосланном в финансовые органы субъектов 13 февраля (его подлинность подтвердили два собеседника РБК в регионах).

Предполагается возврат переплат по региональным и муниципальным налогам после введения новых механизмов уплаты — единого налогового счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП). Новый порядок предполагает, что бизнес в конце месяца платит единый платеж, а ФНС его распределяет по налогам и уровням бюджета. У ряда налогоплательщиков возникло положительное сальдо, что предполагает возврат уплаченных в бюджеты средств на их единый счет.

Речь идет не об изъятии переплат по налогам, объяснили в ФНС. «То, что раньше называлось переплатой, сейчас составляет положительное сальдо ЕНС налогоплательщика. По закону он имеет полное право распоряжаться этим положительным сальдо по своему усмотрению. Для возврата денег больше не нужно ожидать решений в течение месяца. ФНС обязана в течение одного дня исполнить распоряжение о возврате суммы и направить его для исполнения», — сказали в налоговой службе, заключив, что «заплатить в бюджет нужно только то, что должен, а если возникла переплата, ею можно оперативно распорядиться, направив средства на развитие своего бизнеса».

В письме говорится, что в случае если из-за изъятий у регионов может в моменте возникнуть недостаточность средств, им рекомендуют обратиться за казначейскими кредитами.

«Формирование положительного сальдо действительно требует перечисления переплаченных средств со счетов бюджетов на счет единого налогового платежа. Именно за счет этого денежные средства переходят в распоряжение налогоплательщиков, а быстрый доступ к ним повышает ликвидность бизнеса», — пояснили РБК в пресс-службе ФНС.

Там добавили, что потребность в привлечении заемных средств зависит от остатков на счетах каждого конкретного региона. По оценкам ФНС, в 2022 году в консолидированные бюджеты регионов поступило на 620 млрд руб. больше, чем было запланировано доходов в принятых бюджетах. «В тех регионах, где суммы переплат значительны, отмечаются большие кассовые остатки. Но при необходимости регионы могут обратиться за необходимыми средствами через органы Федерального казначейства, если имеющихся резервов будет недостаточно. Кредиты на такие цели предоставляются бюджетам по ставке 0,1% годовых и не требуют предоставления обеспечения», — указала пресс-служба ФНС.

РБК направил также запросы в Казначейство и Минфин.

Какие средства вернут региональные бюджеты

С 1 января 2023 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают формирование для каждого налогоплательщика сальдо единого налогового счета (разницы между общей суммой средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа, и совокупной обязанностью), говорится в письме. Такое сальдо формируется в том числе за счет направления переплат по одним налогам на погашение сумм недоимок по другим.

Сальдо налогового счета по состоянию на 1 января формировалось с рядом особенностей. Например, в нем не учитывались переплаты по двум видам платежей, а именно — региональной части налога на прибыль и страховым взносам за второй квартал 2022 года, срок уплаты которых был продлен правительством в качестве антикризисной меры. «Но если у налогоплательщика сформировалось отрицательное сальдо (без учета переплат по страховым взносам и налога на прибыль в региональной части), то «минус» покрывается за счет тех самых переплат, причем в первую очередь за счет переплаты по страховым взносам», — пояснила РБК руководитель практики «структурный и налоговый консалтинг» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Людмила Круглова.

ФНС направила в Казначейство распоряжение о привлечении денежных средств со счетов каждого из региональных бюджетов — в случае если они будут признаваться подлежащими уплате в качестве единого налогового платежа, говорится в письме. Это должно происходить, если переплата по налогу на прибыль в региональной части засчитывается на покрытие образовавшегося на начало 2023 года отрицательного сальдо, пояснила Круглова. Однако это не единственная ситуация, при которой ФНС может привлекать переплаты из региональных бюджетов. Например, если плательщик уплатил налог с помощью ЕНС уже в 2023 году, но впоследствии подал уточненную декларацию с меньшей суммой, положительное сальдо будет сформировано путем «изъятия» разницы из того бюджета, по которому налогоплательщик уточнился, отметила Круглова.

В конце 2022 года крупнейшие налогоплательщики начали обращаться за возвратом переплаты региональной части налога на прибыль, большая часть которого (17%) идет в региональные бюджеты, писали «Ведомости». Причиной стало не только то, что он не учитывается в изначальном сальдо по ЕНС, но и опасения, что денежные средства зависнут в старой системе и не смогут быть зачтены для уплаты других налогов, отметил партнер Kept Иларион Леметюйнен. Возврат переплат, образовавшихся до 31 декабря 2022 года, после этой даты запрещен, отмечает Круглова.

В отношении переплат по налогу на прибыль в части, перечисляемой в региональные бюджеты, принято особое решение, пояснили в ФНС. На 1 января 2023 года по этому виду налога в качестве переплаченных числилось около 1 трлн руб. Эта переплата не будет зачислена ЕНП налогоплательщика, а будет оставаться на его ЕНС, пока налогоплательщик не заявит о возврате или у него не образуется долг. Таким образом, средства остаются в бюджете», — указал представитель службы.

Как предлагается компенсировать возврат

Если в связи со списанием переплат регионы столкнутся с кассовым разрывом, им советуют взять бюджетные кредиты. «В целях недопущения кассового разрыва для обеспечения достаточности средств на единых счетах бюджета субъекта и (или) муниципальных образований <...> рекомендуется 14.02.2023 обратиться в территориальный орган Федерального казначейства для предоставления бюджетного кредита», — указывается в письме. Предоставление кредитов должно быть обеспечено в срок до 16 февраля 2023 года, а их размер определится в соответствии с суммой средств, предполагающейся к изъятию.

«Внедрение такого механизма [ЕНС] затронуло процедуру поступления средств в бюджетную систему», — говорил глава ФНС Даниил Егоров во время доклада на совещании президента Владимира Путина с правительством 15 февраля. При необходимости регионы для поддержки своих бюджетов могут получить дополнительные объемы краткосрочных казначейских кредитов, Минфин упростил к ним доступ, сказал он.

Регионы рассчитывали на эти средства, говорит собеседник РБК в одном из субъектов. «По факту получается, что деньги забирают и выдают в виде казначейских кредитов под 0,1%», — указывает он. Ранее процедура возврата переплаты по налогам в соответствие с Налоговым кодексом могла занимать срок до месяца.

На первый квартал 2023 года лимит казначейских кредитов был установлен Минфином в размере порядка 300 млрд руб., сообщил директор АНО «Институт реформирования общественных финансов» Владимир Климанов. В дальнейшем ведомство обещает пересмотреть его при условии наличия свободных средств в федеральном бюджете. Муниципалитеты взять такой кредит не могут: он полагается только для регионов, которые, как предполагает Минфин, должны оказывать муниципальным бюджетам посильную помощь.

Не вполне понятно, что делать субъектам, у которых нет достаточной подушки безопасности и которые уже выбрали лимиты казначейских кредитов, рассуждает Климанов. Такая ситуация может усложнить выполнение бюджетных обязательств, считает эксперт. Кроме того, он отметил, что раньше у субъектов был маневр: когда появлялись остатки на счетах, у них была возможность гибко управлять этими средствами за счет разницы между сроками получения доходов и осуществления расходов. После введения ЕНС у регионов уже есть обязательства, которые требуют выполнения, и доходы, как только поступают, автоматически перечисляются на их счет. Роль региональных бюджетов становится более технической, резюмирует Климанов.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский говорит, что в этом году бюджетные расходы, в отличие от предыдущих периодов, выросли уже в январе. В моменте требуются средства, и правительство использует все возможности для исполнения своих обязательств», — отмечает он. Как ранее сообщал Минфин, в январе 2023 года расходы федерального бюджета выросли на 58,7% в годовом выражении, до 3,12 трлн руб., а доходы сократились на 35% в годовом выражении, до 1,36 трлн руб. В результате дефицит достиг 1,76 трлн руб.