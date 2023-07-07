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Дефицит федерального бюджета сократился до ₽2,6 трлн

Дефицит федерального бюджета в первом полугодии 2023 года сложился на уровне 2,6 трлн руб., сообщил Минфин. Расходы возвращаются в норму, а ненефтегазовые доходы растут, отчиталось министерство
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Дефицит федерального бюджета в первом полугодии 2023 года составил 2,595 трлн руб. Это следует из предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь—июнь 2023 года, опубликованной Минфином. По сравнению с предварительными данными ведомства на конец мая дефицит за июнь сократился на 816 млрд руб.

В действующем законе о бюджете дефицит на весь 2023 год заложен в размере 2,93 трлн руб., или 2% ВВП. Таким образом, на данный момент дефицит находится в пределах плана.

Доходы бюджета в июне 2023 года составили 2,56 трлн руб., что на 29,8% выше доходов июня предыдущего года (1,97 трлн руб.), рассчитал РБК по данным Минфина. Расходы в прошедшем месяце, однако, оказались на 16% ниже, чем в аналогичный период 2022 года (1,75 трлн руб. против 2,08 трлн). Динамика трат отражает замедление темпа расходования средств после всплеска января—февраля, связанного с интенсивным авансированием госзаказа (в том числе оборонного). По сравнению с маем 2023 года июньские расходы снизились еще сильнее — на 27% (в мае они достигали 2,4 трлн руб.).

Нормализация

Полугодовая динамика поступления ненефтегазовых доходов и финансирования расходов свидетельствует о продолжающейся нормализации исполнения федерального бюджета, заявили в Минфине. Так, несмотря на то, что совокупный объем доходов в январе—июне снизился на 12% год к году и составил 12,38 трлн руб., в части ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом — наблюдается «устойчивая положительная динамика», указывают в ведомстве.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета увеличились на 17,8% в годовом выражении и достигли 9 трлн руб. за первое полугодие, следует из данных Минфина. В частности, на 17% выросли общие поступления по НДС (до 5,3 трлн руб.). По оперативным данным Минфина на 28 июня, внутренний НДС за период с начала года принес лишь на 2% больше, чем за аналогичный период 2022 года, однако НДС с импорта товаров увеличился на 24%, что отражает в том числе восстановление импортных объемов.

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В то же время поступления по налогу на прибыль по итогам первого полугодия, напротив, сократились — на 4,3% в годовом выражении, до 867 млрд руб.

В части нефтегазовых доходов Минфин пока продолжает продавать иностранную валюту (юани) из своих резервов в связи с недопоступлением этих доходов, однако на июль ведомство прогнозирует недостачу всего лишь на уровне 4,5 млрд руб., что указывает на возможный предстоящий переход к покупкам валюты по бюджетному правилу. «Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн руб. в год)», — отмечают в Минфине.

Нефтегазовые доходы снизились в первом полугодии 2023 года на 47% к аналогичному периоду предыдущего, до 3,38 трлн руб. Это связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals, а также падением цен и объемов экспорта природного газа, пояснили в Минфине. Уточнение механизма определения налоговой базы нефтяных налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов будут содействовать дальнейшему восстановлению налоговых поступлений во втором полугодии, надеются там.

Превышение плана

«Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) вышла в устойчиво положительную область — в том числе к уровню 2021 года <...>. В целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января—июня свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете», — оптимистичны в Минфине.

Согласно действующему закону о бюджете, в 2023 году ненефтегазовые доходы прогнозируются в объеме 17,19 трлн руб. (11,5% ВВП). Министр финансов Антон Силунов ранее заявлял, что по итогам года они могут выйти «в небольшой плюс» (относительно плана). Размер ненефтегазовых доходов — один из компонентов бюджетного правила, который в сумме с расходами на обслуживание госдолга и сальдо бюджетных кредитов определяет потолок годовых расходов бюджета. Превышение запланированного размера ненефтегазовых доходов даст возможность увеличить расходы в пределах этой «дельты».

«В 2023 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов (в соответствии с нормами бюджетного правила)», — подтверждают в Минфине.

По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за шесть месяцев 2023 года составил 14,98 трлн руб., превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 19%. При этом траты в рамках госзакупок в первом полугодии составили 3,65 трлн руб. — 73% от плана, заложенного в законе о бюджете.

В марте 2022 года правительство на фоне санкционных сложностей в экономике разрешило участникам госзакупок, включая гособоронзаказ, получать аванс до 90% цены контракта вместо обычных 30%. На 2023 год правительство предусмотрело авансирование в размере до 50% цены против 30% ранее. «Повышение размера авансирования даст организациям доступ к дополнительным ресурсам, поможет им быстрее и эффективнее решать поставленные задачи при обеспечении безусловного контроля за расходованием бюджетных средств», — объясняли в правительстве.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Минфин федеральный бюджет дефицит
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