Правительство ввело экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля

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С 1 октября в России начнут действовать гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля, постановление об этом уже подписано, сообщили в пресс-службе правительства.

«Мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка. Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса рубля», — говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что регулирование применяется в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления и поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен. Гибкие экспортные пошлины будут действовать до конца 2024 года, уточнили в кабмине.

Накануне о том, что правительство изучает вопрос изъятия у экспортеров «курсовой ренты» через новую пошлину, размер которой будет привязан к курсу доллара, сообщали источники РБК и «Интерфакса".

Инициатива принадлежит Минфину, по оценкам которого для балансировки бюджета требуется около 500–700 млрд руб., рассказывал РБК источник, близкий к одной из химических компаний. По его данным, писпользовать для этого «курсовую ренту» на прошлой неделе предложил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

Источник, близкий к одной из металлургических компаний, заявил, что мера больше коснется компаний, у которых значительная часть экспорта приходится на дальние страны.