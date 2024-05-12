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Новое правительство 2024 ,  
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Силуанов анонсировал возврат к «нормальному» бюджетному процессу

Антон Силуанов анонсировал возврат к «нормальному» бюджетному процессу
Сюжет
Новое правительство 2024
В этом году все те задачи, которые поставил президент и которые требуют соответствующих бюджетных ассигнований, будут решаться через поправки в закон о бюджете, сказал Антон Силуанов
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Кандидат на должность министра финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету согласился с тем, что нужно двигаться к возврату к «нормальному» бюджетному процессу, сообщает корреспондент РБК.

Как ожидается, Силуанов сохранит пост министра финансов в новом правительстве. Он занимает эту должность уже рекордный период — тринадцать с половиной лет (был назначен министром финансов в декабре 2011 года, в сентябре того же года стал и.о. министра вместо Алексея Кудрина, занимавшего этот пост более 11 лет).

«Мы заинтересованы в том, чтобы все депутаты участвовали в этом процессе. Сегодня у нас есть ограниченный механизм перераспределения расходов внутри бюджета в ходе его исполнения — без внесения поправок в закон о бюджете», — сказал Силуанов.

Силуанов назвал, когда Минфин обсудит с Думой изменение налоговой системы
Финансы
Антон Силуанов

Он отметил, что решения принимаются «быстро, оперативно». В этом году, по его словам, все те задачи, которые поставил президент и которые требуют соответствующих бюджетных ассигнований, будут решаться через поправки в закон о бюджете.

«Если говорить о программе Министерства финансов, то она вытекает из тех задач, которые определил президент в послании и указе от 7 мая о национальных целях развития и национальных проектах. <…> Основная программная роль и программная цель Министерства финансов — найти необходимые ресурсы, которые в полном объеме обеспечивают решение этих задач», — подчеркнул он.

Среди основных задач министерства он назвал поддержку людей, в первую очередь тех, которые нуждаются в государственной помощи, технологический суверенитет и обеспечение безопасности государства. «Обеспечение безопасности и нужд специальной военной операции является одной из первоочередных задач при формировании бюджетных приоритетов», — заметил он.

В бюджете 2024 года утвержденная доля расходов на национальную оборону оценивается в 28,3%, социальную политику — 21,5%, национальную экономику — 11,5%, национальную безопасность и правоохранительную деятельность — 9%. До этого исторически расходы по разделу «Социальная политика» шли на первом месте. «Мы с парламентом охарактеризовали финансовый план на трехлетку «бюджетом победы», — говорил Силуанов в декабре 2023 года.

В мае РБК писал, что Минфин запланировал оптимизацию правил расходования бюджета. Там предложили ограничить перенесение остатков по госконтрактам и субсидиям на следующий год, а также перераспределять траты по новой схеме через резервный фонд.

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