Чистые продажи валюты ЦБ в апреле сократятся в 12 раз и составят 600 млн руб.

ЦБ сократит продажи валюты на рынке почти в 12 раз

Банк России сократит с 7,1 млрд до 600 млн руб. ежедневные операции по продаже валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Это связано с двукратным ростом ежедневных покупок со стороны Минфина

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Министерство финансов России в апреле будет направлять на покупку иностранной валюты и золота по 11,2 млрд руб. в день, следует из сообщения ведомства. Банк России будет зеркалировать эти операции на внутреннем рынке и дополнительно продавать еще 11,8 млрд. руб. в день. Таким образом объем чистых продаж валюты на внутреннем рынке со стороны ЦБ будет равен эквиваленту 600 млн руб., что почти в 12 раз меньше, чем месяцем ранее.

Минфин ожидает, что в апреле 2024 года ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит 128,3 млрд руб. По итогам марта суммарное отклонение фактически полученных доходов от прогноза ведомства составило 107 млрд руб. «за счет превышения фактических поступлений по налогу на дополнительный доход по итогам 2023 года над ожидаемым объемом».

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 235,3 млрд руб.», — указано в сообщении Минфина. В марте ежедневные операции Минфина достигали 4,7 млрд руб., а чистый объем продаж со стороны ЦБ составлял 7,1 млрд руб. Таким образом, месяц к месяцу показатель сократился почти в 12 раз.

Минфин вернулся к покупкам валюты и золота в феврале 2024 года. До этого — в январе и в первую неделю февраля — ведомство продавало валюту из-за недополучения дополнительных нефтегазовых доходов. Как объяснили в министерстве, это было связано с «корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений».