Всемирный банк оценил потери учеников от карантина в российских школах

Ранее эксперты ВБ оценивали, что каждый год обучения в школе добавляет 8–9% к ожидаемым будущим доходам работника. Соответственно, если считать эту зависимость линейной, полная потеря одной трети учебного года снижала бы будущие заработки примерно на 3%. С учетом частичной компенсации дистанционным обучением потенциальная потеря дохода будет меньше.
Карантин в школах и вторая волна
Школы в России ушли на карантин в конце марта 2020 года, очные занятия не были возобновлены до ухода детей на летние каникулы. Из-за пандемии сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) была перенесена на июль.
Уроки в школах возобновились в сентябре, но к началу октября 3% российских школ снова ушли на карантин из-за коронавируса и сезонного гриппа. В Москве все школы с 5 октября были закрыты на двухнедельные каникулы вместо обычной одной недели отдыха. Школьники должны выйти на учебу 19 октября, но мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.
В апреле–мае российские школьники не переставали учиться — был задействован удаленный формат обучения. ВБ учитывал, что российские дети частично компенсировали потери очных школьных часов через дистанционный режим. «Тем не менее, когда дети выпустятся из школы, их результаты пострадают из-за упущенных возможностей. Более уязвимые ученики понесут более значительные потери в обучении», — отмечал Всемирный банк в докладе об экономике России в июле (.pdf).
Как российское школьное образование смотрится на фоне других стран
Международное тестирование PISA проводится Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) каждые три года среди 15-летних учеников школ. Последнее исследование проводилось в 2018 году. По его итогам российские школьники показали результат ниже среднего по странам ОЭСР в навыках чтения и естественных науках и результат наравне с ОЭСР в математике. По сравнению с тестированием 2015 года российские результаты ухудшились.
Тем не менее, если взять результаты российских школьников в трех основных международных тестах (PISA, исследование качества чтения и понимания текста PIRLS и исследование качества математического и естественнонаучного образования TIMSS), Россия попадает в число наилучших стран мира, отмечает ВБ. По комбинированному показателю, объединяющему PISA, PIRLS и TIMSS, Россия занимает 9-е место в мире, в Европе уступая только Ирландии, Эстонии и Финляндии.
Однако, несмотря на хорошие показатели в навыках чтения и математики, российские ученики «не показывают столь же хороших результатов в навыках командного решения задач в сравнении со странами ОЭСР», хотя этого требуют занятия XXI века, указывал Всемирный банк в июльском докладе. Другая проблема: в российских школах, по утверждению института, распространен «буллинг (травля) и тревожность среди учеников».
Прогноз по экономике и риски
В свежем докладе ВБ прогнозирует, что российская экономика сократится на 5% в 2020 году и вырастет на 2,8% в 2021-м и на 2,4% в 2022 году. «Риски для экономического прогноза сильно перекошены в сторону понижения», — предупреждают эксперты Всемирного банка. Среди рисков и вызовов перечисляются:
- геополитические риски и угроза новых санкций;
- рост заболеваемости Covid-19;
- начало широкой вакцинации населения только в 2022 году (власти рассчитывают начать ее через несколько месяцев);
- ухудшение качества активов, прибыльности и достаточности капитала в банковском секторе;
- дальнейшее снижение цен на энергоносители;
- рост бедности;
- возможное увеличение госсектора в экономике после пандемии.