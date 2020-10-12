Всемирный банк оценил потери учеников от карантина в российских школах

По оценкам Всемирного банка, весенний карантин в российских школах не пройдет бесследно: потери в обучении могут привести к снижению заработка школьников, когда они вырастут. Вторая волна пандемии несет риски нового закрытия школ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Из-за закрытия российских школ на карантин в связи с пандемией Covid-19 ученики потеряют чуть больше трети обычного учебного года, что приведет к ухудшению их результатов в тесте PISA (международной программе по оценке образовательных достижений учащихся) и потенциально — к снижению заработка, когда школьники станут взрослыми. Такой прогноз по России приводится в докладе Всемирного банка (ВБ) «COVID-19 и человеческий капитал (обновление экономического прогноза по Европе и Средней Азии)» (.pdf).

Потери очных школьных часов в России могут снизить будущие доходы школьников на 2,5% в год на протяжении всей жизни работника, исходя из среднего прогноза ВБ.

«Мы применили модель, которая позволяет перевести потери фактических школьных часов в потенциальное снижение результатов школьников в международном тесте PISA. Модель предполагает разные виды компенсации образования, такие как онлайн-обучение, а также использует разные прогнозы от пессимистичного до оптимистичного. По среднему прогнозу, российские школьники потеряют чуть больше трети учебного года. Также снижение результатов страны в тесте PISA можно конвертировать в потенциальные потери ВВП и будущих доходов работников», — сообщил РБК директор и постоянный представитель Всемирного банка в Российской Федерации Рено Селигманн.

«Исследования показали, что в США пропуск четырех месяцев учебы приводит к потерям 2,5% доходов в год на протяжении всей жизни работника. Подобные оценки можно экстраполировать и на российский контекст», — добавил Селигманн.