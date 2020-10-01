Собянин назвал условие для возвращения школьников с каникул

По его словам, вернутся ли учащиеся в школы после каникул, зависит от развития ситуации с коронавирусом в городе. Сейчас она — на грани критичной, указал мэр

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Возвращение школьников с каникул в Москве будет зависеть от развития ситуации с COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации», — сказал он. Собянин добавил, что доля школьников и студентов среди заболевших COVID-19 в столице приблизилась к 25%.

Мэр отметил, что это «очень много», подчеркнув, что примерно такую же долю среди зараженных занимают пожилые люди.

Сейчас, по словам мэра, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве находится на грани критичной. Собянин отметил, что рекомендации переводить сотрудников на дистанционный режим работы практически не дали никакого эффекта. «Это же видно по количеству передвигающихся в метрополитене, по девятибалльным пробкам на дорогах», — отметил мэр.

Если не получится остановить рост заболеваний и госпитализаций, властям придется принимать более жесткие меры, сказал Собянин. Ранее сегодня мэр говорил, что в ближайшие дни суточный прирост новых случаев коронавируса в столице может приблизиться к 3 тыс., а развитие ситуации зависит от поведения москвичей.