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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин назвал условие для возвращения школьников с каникул

По его словам, вернутся ли учащиеся в школы после каникул, зависит от развития ситуации с коронавирусом в городе. Сейчас она — на грани критичной, указал мэр
Фото:Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Возвращение школьников с каникул в Москве будет зависеть от развития ситуации с COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации», — сказал он. Собянин добавил, что доля школьников и студентов среди заболевших COVID-19 в столице приблизилась к 25%.

Мэр отметил, что это «очень много», подчеркнув, что примерно такую же долю среди зараженных занимают пожилые люди.

Сейчас, по словам мэра, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве находится на грани критичной. Собянин отметил, что рекомендации переводить сотрудников на дистанционный режим работы практически не дали никакого эффекта. «Это же видно по количеству передвигающихся в метрополитене, по девятибалльным пробкам на дорогах», — отметил мэр.

Если не получится остановить рост заболеваний и госпитализаций, властям придется принимать более жесткие меры, сказал Собянин. Ранее сегодня мэр говорил, что в ближайшие дни суточный прирост новых случаев коронавируса в столице может приблизиться к 3 тыс., а развитие ситуации зависит от поведения москвичей.

Собянин пообещал санкции игнорирующим требования об удаленке компаниям
Бизнес
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Собянин объявил о двухнедельных каникулах в московских школах 28 сентября. Согласно модульной системе, каникулы должны были пройти с 5 по 11 октября, но их продлят еще на одну неделю — до 18 октября.

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Перевести сотрудников на удаленку московские власти рекомендовали 25 сентября. Спустя неделю, 1 октября, мэр объявил, что требование о частичном переводе на удаленку станет обязательным: компании должны перевести на дистанционный режим 30% сотрудников, а также всех старше 65 лет и страдающих от хронических заболеваний. По его словам, «очевидно, что рекомендации не работают». В связи с этим власти начнут контроль компаний, а если работодатели «не услышат», будут введены санкции, сказал Собянин.

За последние сутки в Москве подтвердили 2,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость резко растет в городе с конца сентября: еще до 24 сентября в столице ежедневно фиксировали не более 1 тыс. случаев заболевания.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Анастасия Батманова
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