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Рособрнадзор объявил расписание ЕГЭ в 2020 году

Проект расписания Единого государственного экзамена на 2020 год предусматривает, что он начнется 29 июня, а закончится 20 июля
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Единый государственный экзамен в 2020 году начнется 29 июня, в этот день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«Проект нового расписания основного периода ЕГЭ 2020 года предусматривает начало экзаменов 29 июня, в этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике», — говорится в сообщении ведомства.

Единый госэкзамен по русскому языку проведут в два дня — 2 и 3 июля, математику будут сдавать 6 июля, историю и физику — 9 июля, обществознание и химию 13 июля. Экзамен по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 16 июля, а устная часть по иностранным языкам — 18 и 20 июля.

В проекте расписания также будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Как школьники и студенты будут сдавать экзамены и ЕГЭ. Что важно знать
Общество
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

21 мая президент Владимир Путин провел совещание по ситуации в образовании в условиях эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. По его итогам были приняты решения, которые изменили порядок проведения экзамена во время пандемии.

  • Обязательных ЕГЭ (по русскому языку и математике) в 2020 году не будет. Оценки в аттестат выставят по итогам года. То же самое касается ОГЭ для девятиклассников.
  • Выпускники, планирующие поступать в вузы, будут сдавать два ЕГЭ по выбору в зависимости от требований факультета.
  • Те, кто не сможет сдать ЕГЭ в июне, сможет сдать его в августе на оставшиеся в вузах места.
  • Подать документы для поступления можно дистанционно в несколько вузов.
  • Учебный год начнется в сентябре.
  • Призыв на военную службу выпускников этого года будет отложен.

Кроме того, президент поручил выделить дополнительные бюджетные места в вузах уже в этом году по приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы страны.

На этом же совещании решили перенести начало ЕГЭ на 29 июня. Изначально проведение экзаменов планировали начать 25 мая, а затем перенесли на 8 июня. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пообещал, что пункты проведения ЕГЭ оснастят средствами индивидуальной защиты, а выпускников рассадят с соблюдением дистанции в 1,5 м.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: ЕГЭ, Рособрнадзор, расписание
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