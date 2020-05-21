Рособрнадзор объявил расписание ЕГЭ в 2020 году

Проект расписания Единого государственного экзамена на 2020 год предусматривает, что он начнется 29 июня, а закончится 20 июля

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Единый государственный экзамен в 2020 году начнется 29 июня, в этот день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«Проект нового расписания основного периода ЕГЭ 2020 года предусматривает начало экзаменов 29 июня, в этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике», — говорится в сообщении ведомства.

Единый госэкзамен по русскому языку проведут в два дня — 2 и 3 июля, математику будут сдавать 6 июля, историю и физику — 9 июля, обществознание и химию 13 июля. Экзамен по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 16 июля, а устная часть по иностранным языкам — 18 и 20 июля.

В проекте расписания также будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.