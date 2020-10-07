Власти Москвы рекомендовали частным школам и кружкам уйти на каникулы

Собянин подчеркнул, что власти не обязывают, но рекомендуют частным учебным учреждениям принять такое решение. Все государственные московские школы ушли на двухнедельные каникулы с 5 октября

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Власти Москвы рекомендуют частным школам и учреждениям дополнительного образования уйти на двухнедельные каникулы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в своем блоге сообщил мэр Сергей Собянин.

«Продолжать работать в обычном режиме им неудобно», — считает мэр. Он отметил, что дети из частных школ одновременно ходят и в городские учреждения дополнительного образования, а учащиеся городских школ посещают частные секции и кружки.

По словам Собянина, «чтобы не создавать проблем для родителей и детей, лучше сделать паузу всем одновременно». Городские власти не обязывают, но рекомендуют частным учебным учреждениям принять такое решение, подчеркнул мэр.