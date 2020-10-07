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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы рекомендовали частным школам и кружкам уйти на каникулы

Собянин подчеркнул, что власти не обязывают, но рекомендуют частным учебным учреждениям принять такое решение. Все государственные московские школы ушли на двухнедельные каникулы с 5 октября
Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Власти Москвы рекомендуют частным школам и учреждениям дополнительного образования уйти на двухнедельные каникулы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в своем блоге сообщил мэр Сергей Собянин.

«Только вышли на улицу»: жители Москвы об ограничениях из-за COVID-19
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«Продолжать работать в обычном режиме им неудобно», — считает мэр. Он отметил, что дети из частных школ одновременно ходят и в городские учреждения дополнительного образования, а учащиеся городских школ посещают частные секции и кружки.

По словам Собянина, «чтобы не создавать проблем для родителей и детей, лучше сделать паузу всем одновременно». Городские власти не обязывают, но рекомендуют частным учебным учреждениям принять такое решение, подчеркнул мэр.

Каникулы для учащихся городских школ начались в понедельник, 5 октября. На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в городе их растянули на две недели вместо обычной одной — до 18 октября. На этот период также приостановили работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы.

Кроме того, с 9 октября и до конца каникул в столице будет приостановлено действие бесплатного проезда для школьников. Для пожилых и граждан с хроническими заболеваниями социальные карты заблокируют до 28 октября. В предыдущий раз власти применяли эту меру в марте. Сейчас, как пообещали власти, штрафовать москвичей с заблокированными картами за проезд в общественном транспорте не будут.

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Среди других мер, принятых в столице из-за распространения COVID-19, — перевод минимум 30% сотрудников компаний на удаленную работу. Мэр Москвы Собянин обязал предпринимателей еженедельно предоставлять данные о работниках, которые переведены на дистанционный режим.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Наталия Анисимова
Сергей Собянин частные школы каникулы коронавирус
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