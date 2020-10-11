Собянин оценил сроки вакцинации от COVID-19 «в промышленных масштабах»

Вакцинация от COVID-19 начнется через несколько недель и нужно пройти пандемию без потерь, массовая же вакцинация будет возможна несколько позже. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей. Закончится эта история, но нам надо пройти эту историю без потерь», — сказал он.

Мэр напомнил о постоянном риске заражения. По его словам, рядом может находиться человек, который сам не подозревает, что является носителем вируса и тем самым невольно может стать распространителем.

Собянин также заявил, что власти города будут контролировать соблюдение требований о переходе работников на удаленку. Ранее мэрия обязала компании перевести 30% своих сотрудников на дистанционную работу. Речи о полном возвращении карантина пока не идет. По словам Собянин, в столице необходимо сохранить рабочие места и зарплаты, которые на прямую влияют на «психологическое здоровье» граждан.