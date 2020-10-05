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Родителям стоит самостоятельно продолжить обучение детей во время внеочередных школьных каникул с 5 по 18 октября, которые мэр Москвы Сергей Собянин объявил из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом РБК рассказали детские педагоги и психологи. Эксперты полагают, что это позволит не только занять ребенка в период вынужденных каникул, но и достичь определенного прогресса в развитии.

В первую очередь необходимо составить расписание занятий и развлечений, считает педагог-психолог Лия Лахова. Важно сделать это вместе с ребенком и с учетом его интересов. «Такое расписание нужно составлять именно вместе с ребенком, тогда будет меньше сопротивления, когда в рабочее время у родителя нет возможности общаться», — объяснила она. По ее словам, к делам в расписании «могут относиться и игры, и домашние поручения, и физические упражнения, и даже разрешенное время на гаджеты (обойтись без них в реальности родителям удается редко, но минимизировать вполне возможно)».

Чем можно позаниматься с детьми: построить в квартире домик, убежище; распечатать раскраски с разных тематических сайтов; заняться вязанием крючком или спицами;

если родители могут периодически отвлекаться, поиграть в настольные игры: шашки, шахматы, домино, игры-бродилки (с фишками и кубиками), карточные игры типа «Уно»;

чтобы выплеснуть энергию: использовать безопасные мишени — с шариками-липучками, магнитными дротиками; поиграть в театр из подручных средств или театр теней.

Идею составить определенный план занятий на будущую неделю поддержала и детский психолог, кандидат психологических наук Ольга Архипова. «В этом плане обязательно оставьте время для вашего общения, когда ребенок покажет или расскажет, чему научился за день. Выделите от 20 до 60 минут после своей работы», — советует она.