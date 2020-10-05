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Чем занять школьников в «собянинские каникулы» — советы психологов

Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Родителям стоит самостоятельно продолжить обучение детей во время внеочередных школьных каникул с 5 по 18 октября, которые мэр Москвы Сергей Собянин объявил из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом РБК рассказали детские педагоги и психологи. Эксперты полагают, что это позволит не только занять ребенка в период вынужденных каникул, но и достичь определенного прогресса в развитии.

В первую очередь необходимо составить расписание занятий и развлечений, считает педагог-психолог Лия Лахова. Важно сделать это вместе с ребенком и с учетом его интересов. «Такое расписание нужно составлять именно вместе с ребенком, тогда будет меньше сопротивления, когда в рабочее время у родителя нет возможности общаться», — объяснила она. По ее словам, к делам в расписании «могут относиться и игры, и домашние поручения, и физические упражнения, и даже разрешенное время на гаджеты (обойтись без них в реальности родителям удается редко, но минимизировать вполне возможно)».

Чем можно позаниматься с детьми:

  • построить в квартире домик, убежище; распечатать раскраски с разных тематических сайтов; заняться вязанием крючком или спицами;
  • если родители могут периодически отвлекаться, поиграть в настольные игры: шашки, шахматы, домино, игры-бродилки (с фишками и кубиками), карточные игры типа «Уно»;
  • чтобы выплеснуть энергию: использовать безопасные мишени — с шариками-липучками, магнитными дротиками; поиграть в театр из подручных средств или театр теней.

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Фото:Zuma / ТАСС

Идею составить определенный план занятий на будущую неделю поддержала и детский психолог, кандидат психологических наук Ольга Архипова. «В этом плане обязательно оставьте время для вашего общения, когда ребенок покажет или расскажет, чему научился за день. Выделите от 20 до 60 минут после своей работы», — советует она.

Чем можно позаниматься с детьми:

  • плетением из бисера, вышиванием, моделированием и конструированием (например, склеить или собрать модель парусника, самолета, танка);
  • поручить старшим детям сделать из картона домик для куклы или кухню для младшей сестры, многоуровневую парковку, гараж или крепость для младшего брата;
  • организовать тематические дни, например день музыки, истории, биологии, кулинарии, спорта, театра, рукоделия, танца;
  • использовать различные онлайн-уроки: научиться играть на музыкальном инструменте, освоить разные техники рисования, поучить иностранный язык.

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Помимо интеллектуальных нагрузок важно обеспечить ребенку и спортивные занятия. «Пока разрешены прогулки в парке, использование спортивных и детских площадок. К этому надо отнестись очень серьезно, возможно даже прибегнуть к услугам онлайн-сервисов, которые предлагают тренировки с детьми», — рассказала РБК врач-дефектолог и специалист по аутизму Наталья Сытилина.

Важность спорта и прогулок на свежем воздухе отметила и педагог начальных классов Светлана Кибирева. «По возможности больше гулять, стараться даже в условиях пандемии бывать на свежем воздухе: мяч, скакалка», — рекомендует она.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Один из способов провести период самоизоляции с ушедшими на каникулы школьниками — «запастись интересными книгами, прочитать которые они по тем или иным причинам не успели во время учебы», рассказала РБК директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина. «Книги по-прежнему можно взять в нашей библиотеке, поскольку РГДБ продолжает обслуживать читателей, выдавать и принимать книги. Также можно оформить читательский билет на нашем сайте и читать книги в электронном виде», — добавила она.

Чем можно позаниматься с детьми:

  • выделить время для чтения, заучивать стихи наизусть, поучаствовать в онлайн-чтениях, литературных занятиях или мастер-классах с писателями, художниками, артистами;
  • поиграть в конструктор, лего; заняться шитьем, лепкой из пластилина;
  • виртуально сходить на выставки, пройти онлайн-квесты.

Несмотря на ограниченный период внеочередных школьных каникул, Собянин подчеркнул, что дети смогут вернуться к очному обучению в школах только при улучшении эпидемиологической ситуации в столице. Мэр города пояснил, что сейчас доля школьников и студентов среди заболевших COVID-19 приблизилась к 25%.

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Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

При этом вице-мэр Анастасия Ракова отметила, что в данный период власти хотят освободить детей от домашних заданий и дистанционного обучения, чтобы они полноценно отдохнули.

По данным оперативного штаба, только за последние сутки, 4 октября, в Москве выявили свыше 3,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в столице заболели более 303,9 тыс. человек, из них 5,3 тыс. умерли.

Согласно опросу, проведенному специалистами центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University на базе НИТУ «МИСиС», родители негативно относятся к переходу учеников на дистанционное обучение из-за пандемии. После весеннего периода обучения в удаленном формате родители заявили, что данная мера усиливает расслоение школьников: в то время как дисциплинированные дети продолжают учебу, оставшиеся без плотного контроля менее прилежные ученики хуже усваивают материал или вовсе перестают учиться.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Роман Кирьянов, Екатерина Митрохина
каникулы школьники Сергей Собянин коронавирус эксперты
Материалы по теме
Собянин назвал условие для возвращения школьников с каникул
Общество
Власти Москвы пообещали школьникам длинные каникулы без домашних заданий
Общество
РБК
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