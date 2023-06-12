Берлин предупредил о проблемах при прекращении поставок газа из России

Если Киев и Москва не продлят договор о транзите российского газа через украинскую территорию, чей срок истекает в 2024 году, немецкая промышленность может столкнуться с серьезными трудностями, заявил министр экономики Хабек

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Германия может быть вынуждена приостановить или даже свернуть промышленные мощности, если Россия и Украина не продлят договор о транзите российского газа по украинской территории, заявил немецкий вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек на Восточногерманском экономическом форуме в Бад-Зарове.

Он предупредил, что власти должны избежать «повторения той же ошибки», предполагая, что экономика не пострадает без мер предосторожности по обеспечению поставок энергоносителей.

«Не существует надежного сценария развития событий», — сказал Хабек (цитата по Bloomberg).

По его словам, дополнительные мощности, включая планируемый терминал сжиженного природного газа на северном побережье Германии, который вызвал противодействие местных жителей и экологических групп, будут необходимы для поддержания поставок как в Восточную Германию, так и в Восточную Европу.

Хабек отметил, что требования о разделении странами ЕС бремени нехватки газа в Восточной Европе должны соблюдаться, а это означает, что Германия должна экспортировать газ восточноевропейским странам, чтобы компенсировать их дефицит. В то же время немецкие производители могут ограничить или сократить свои поставки, подчеркнул министр.

Летом прошлого года страны ЕС договорились к марту 2023-го снизить потребление газа на 15%. Это соглашение позже было продлено до марта следующего года.

В марте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу удалось преодолеть зависимость от российского газа, в том числе благодаря «хорошим друзьям» — Норвегии и США, которые поставляют Европе трубный и сжиженный газ.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Действующий контракт между Россией и Украиной на транзит газа через украинскую территорию истекает в 2024 году. Согласно его условиям «Газпром» должен поставлять газ через ГТС Украины по схеме «качай или плати» в объеме 40 млрд куб. м газа в год, или 109 млн куб. м в сутки. Российская сторона заявляла о готовности продлить действие контракта при наличии спроса и рентабельности украинской газовой системы. Президент Украины Владимир Зеленский еще летом 2021 года говорил, что при начале поставок российского газа в Европу по альтернативным путям Киев может потерять как минимум $3 млрд дохода в год. «Нам нечем будет платить за украинскую армию», — отмечал глава государства.

К началу этого марта Германия обеспечила себя газом от других поставщиков, за счет чего объявила о достижении энергетической независимости от Москвы. «Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы», — отметил канцлер Олаф Шольц. Прежде на Россию приходилось более половины всего импортируемого Германией газа.

По данным Федерального сетевого агентства (регулятор), к июню немецкие газовые хранилища заполнены более чем на 75%. Эту цифру регулятор называл как необходимый уровень, чтобы обеспечить газоснабжение на предстоящую зиму.

В то же время глава агентства Клаус Мюллер предупреждал, что Германия может столкнуться с дефицитом газа, если другие европейские страны попросят поделиться своими запасами, но главной опасностью остается возможность холодной погоды.

Bloomberg в конце мая писал, что Германия десятилетиями была экономическим двигателем Европы, благодаря которому та выходила «из одного кризиса за другим»; однако устойчивость немецкой экономики рушится, и это опасно для всего региона. Тем не менее Шольц говорил, что настроен оптимистично по поводу экономики Германии.