В МИД России назвали условия для продления транзита газа через Украину

Россия будет готова рассмотреть среди прочих вариантов возможность продолжения украинского транзита, если будет спрос в Европе и если ГТС Украины будет работать

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Транзит российского газа через Украину может быть продлен после 2024 года в том случае, если в Европе сохранится спрос, а украинская газотранспортная система останется в рабочем состоянии. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью «РИА Новости».

Он напомнил, что Евросоюз уже провозгласил курс на отказ от российского природного газа, что означает и отказ от украинского транзита, что лишит Киев дохода.

По словам Биричевского, Россия выполняет все свои обязательства по нынешнему контракту, однако транзит «ограничивают украинские власти», которые отказались от транспортировки газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка».

Ранее, 11 июля, поставки российского газа через территорию Украины через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» на 11 июля составили 39,4 млн куб. м. В «Газпроме» сообщили, что Украина отклонила заявку на ГИС «Сохрановка». При этом последние несколько недель уровень прокачки газа через украинскую территорию стабильно превышал 40 млн куб. м.

Транзит газа через «Сохрановку» в ЛНР приостановлен по инициативе Киева. Украинский оператор ГТС (ОГТС) пояснил, что это решение принято из-за «форс-мажорных обстоятельств» в связи с тем, что станция не контролируется властями страны. В «Газпроме» не увидели препятствий для работы станции в прежнем режиме.

Действующий контракт между Россией и Украиной на транзит газа через украинскую территорию истекает в 2024 году. Согласно его условиям, «Газпром» должен поставлять газ через ГТС Украины по схеме «качай или плати» в объеме 40 млрд куб. м газа в год, или 109 млн куб. м в сутки.

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В январе «Оператор ГТС Украины» сообщил, что суточный транзит газа с использованием его мощностей в 2022 году снизился более чем в два раза по сравнению с тем же периодом 2021 года. 1 февраля Bloomberg передал, что поставки газа возобновились в полном объеме.

Президент России Владимир Путин 15 февраля заявил, что Россия готова будет продолжать транзит газа через Украину после 2024 года при условии рентабельности, наличии спроса у европейских потребителей и исправности газотранспортной системы страны.

О том, что при решении о продлении контракта российская сторона будет обращать внимание на экономическую целесообразность и состояние газотранспортной системы Украины, говорил и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Он подчеркнул, что «Газпром» готов даже увеличить транзит газа через Украину «суммарно выше текущих транзитных обязательств», но этот вопрос должен решаться «на рыночных условиях и по рыночным ценам».

Президент Украины Владимир Зеленский в июне прошлого года отмечал, что если Россия начнет поставлять газ в Европу в обход украинской территории за счет «Северного потока-2», то Киев может потерять как минимум $3 млрд дохода в год. «Нам нечем будет платить за украинскую армию», — отмечал глава государства.