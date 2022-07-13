В МИД России назвали условия для продления транзита газа через Украину

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 58,76 (-3,04) Инвестиции, 12 июл, 16:17
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 58,85 (-2,45) Инвестиции, 12 июл, 16:17
Бывшего замглавы МЧС Гуровича задержали по делу о превышении полномочий Политика, 11:31
Федун назвал Каттани лучшим спортивным директором «Спартака» Спорт, 11:27
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 11:20
Укрепление рубля не за горами: что ждет валюту в конце месяца Pro, 11:17
Премьера Шри-Ланки назначили и.о. президента на фоне штурма его офиса Политика, 11:17
Индекс Мосбиржи упал ниже 2100 пунктов впервые с 24 февраля Инвестиции, 11:15
В Волгограде ФСБ задержала мужчину с оружием и взрывчаткой Общество, 11:14
«Спартак» объявил об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора Спорт, 11:11
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В МИД России назвали условия для продления транзита газа через Украину Политика, 11:03
«Роскосмос» отложил работы по пилотируемым полетам на Луну Технологии и медиа, 10:57
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 10:57
Два перехода на станции БКЛ в Москве построят горным способом Город, 10:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:52
Захарова удивилась словам Болтона о подготовке госпереворотов Политика, 10:50
Война санкций ,  
0 

В МИД России назвали условия для продления транзита газа через Украину

Россия будет готова рассмотреть среди прочих вариантов возможность продолжения украинского транзита, если будет спрос в Европе и если ГТС Украины будет работать
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Транзит российского газа через Украину может быть продлен после 2024 года в том случае, если в Европе сохранится спрос, а украинская газотранспортная система останется в рабочем состоянии. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью «РИА Новости».

Он напомнил, что Евросоюз уже провозгласил курс на отказ от российского природного газа, что означает и отказ от украинского транзита, что лишит Киев дохода.

По словам Биричевского, Россия выполняет все свои обязательства по нынешнему контракту, однако транзит «ограничивают украинские власти», которые отказались от транспортировки газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка».

Ранее, 11 июля, поставки российского газа через территорию Украины через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» на 11 июля составили 39,4 млн куб. м. В «Газпроме» сообщили, что Украина отклонила заявку на ГИС «Сохрановка». При этом последние несколько недель уровень прокачки газа через украинскую территорию стабильно превышал 40 млн куб. м.

«Газпром» раскрыл объем прокачки через Украину на фоне паузы Nord Stream
Бизнес
Фото:Денис Синяков / Reuters

Транзит газа через «Сохрановку» в ЛНР приостановлен по инициативе Киева. Украинский оператор ГТС (ОГТС) пояснил, что это решение принято из-за «форс-мажорных обстоятельств» в связи с тем, что станция не контролируется властями страны. В «Газпроме» не увидели препятствий для работы станции в прежнем режиме.

Действующий контракт между Россией и Украиной на транзит газа через украинскую территорию истекает в 2024 году. Согласно его условиям, «Газпром» должен поставлять газ через ГТС Украины по схеме «качай или плати» в объеме 40 млрд куб. м газа в год, или 109 млн куб. м в сутки.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Фото: Sebastien Mouilleau / Unsplash Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так
Инструкции
Pro
Укрепление рубля не за горами: что ждет валюту в конце месяца
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Прогнозы
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции

В январе «Оператор ГТС Украины» сообщил, что суточный транзит газа с использованием его мощностей в 2022 году снизился более чем в два раза по сравнению с тем же периодом 2021 года. 1 февраля Bloomberg передал, что поставки газа возобновились в полном объеме.

Президент России Владимир Путин 15 февраля заявил, что Россия готова будет продолжать транзит газа через Украину после 2024 года при условии рентабельности, наличии спроса у европейских потребителей и исправности газотранспортной системы страны.

О том, что при решении о продлении контракта российская сторона будет обращать внимание на экономическую целесообразность и состояние газотранспортной системы Украины, говорил и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Он подчеркнул, что «Газпром» готов даже увеличить транзит газа через Украину «суммарно выше текущих транзитных обязательств», но этот вопрос должен решаться «на рыночных условиях и по рыночным ценам».

Президент Украины Владимир Зеленский в июне прошлого года отмечал, что если Россия начнет поставлять газ в Европу в обход украинской территории за счет «Северного потока-2», то Киев может потерять как минимум $3 млрд дохода в год. «Нам нечем будет платить за украинскую армию», — отмечал глава государства.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
МИД транзит газ Украина Россия
Материалы по теме
«Нафтогаз» попросил держателей бондов отсрочить выплаты
Бизнес
Хуснуллин поручил оперативно проработать вопрос газификации Запорожья
Политика
«Газпром» раскрыл объем прокачки через Украину на фоне паузы Nord Stream
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter