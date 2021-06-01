Зеленский заявил о «флеш-рояле» у России из-за «Северного потока-2»

Зеленский считает, что после ввода трубопровода в эксплуатацию Россия сделает все, чтобы «отключить» Украину от транзита газа. Москва не будет заключать с Киевом следующий контракт, уверен он

Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

После того как трубопровод «Северный поток-2» будет запущен, Россия не станет продлевать с Украиной контракт на транзит газа через территорию последней. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, текст опубликован на сайте главы государства.

По мнению Зеленского, «Северный поток-2» сегодня — это «козырная ставка». «Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа», — сказал украинский лидер. Он также убежден, что Россия будет использовать вопрос газопровода как рычаг воздействия в отношении Донбасса.

Зеленский назвал трубопровод угрозой для энергетической безопасности Украины и Европы. «Россия точно нас отключит. <...> Если они завершат техническую сторону «Северного потока-2» в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», — считает он.

Россия и Украина подписали соглашение по транзиту газа в конце декабря 2019 года. Оно рассчитано на пять лет. Общий объем транзита газа на этот период составит 225 млрд куб. м — 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах. Договор заключен на условиях «качай или плати»: в случае недопоставок «Газпром» все равно обязан оплачивать оговоренный объем.