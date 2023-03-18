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В Германии заявили о сохраняющемся риске черезвычайной ситуации по газу

Глава энергорегулятора ФРГ Мюллер допустил риск ЧС из-за дефицита газа зимой 2024 года
Немецкие хранилища газа заполнены на две трети, это сильно больше критических значений. Однако Берлин предупредил, что следующая зима может стать холодной. Риски возникнут, если не удастся ввести в строй СПГ-инфраструктуру
СПГ-терминал в североморском порту Вильгельмсхафен, Германия
СПГ-терминал в североморском порту Вильгельмсхафен, Германия (Фото: Lars-Josef Klemmer / EPA / ТАСС)

В Германии сохраняется риск чрезвычайной ситуации ближайшей зимой в связи с поставками газа, нельзя исключить того, что топлива не хватит, заявил в интервью Rheinische Post глава немецкого Федерального сетевого агентства (регулятора) Клаус Мюллер.

«Факторы риска заключаются в том, что зима 2023/24 может быть очень холодной, что домохозяйства и компании недостаточно экономят», — пояснил Мюллер.

По его мнению, дополнительные риски возникнут, если не удастся достичь плана по импорту сжиженного природного газа (СПГ), либо если соседние государства попросят поделиться с ними накопленными объемами. Наибольшую опасность сейчас представляет погода, нельзя исходить из того, что следующая зима будет такой же теплой, заключил глава энергорегулятора. Он предупредил, что домохозяйства гораздо меньше экономят газ в холодное время: в октябре 2022 года удалось сберечь 20% топлива, тогда как в декабре — только 7%.

Уровень заполненности немецких хранилищ газа по состоянию на 17 марта достигает 63,89%, это намного выше критических пороговых значений, установленных Берлином.

Власти Германии ввели уровень готовности к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций в июне 2022 года. Импорт российского газа в республику тогда резко сократился, власти призывали компании импортировать газ от других поставщиков. Берлин называл Россию ненадежным поставщиком из-за перебоев поставок.

Москва настаивала, что перебои в поставках носят технический характер. В «Газпроме» предупреждали, что в Германии могут замерзнуть «целые города, целые земли».

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Зимой в Европе установилась теплая погода, которая периодически била рекорды температуры воздуха. В начале марта 2023 года руководство Германии и Евросоюза заявило о достижении независимости от импорта российских энергоресурсов.

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Германия импорт газа СПГ
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