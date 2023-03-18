В Германии заявили о сохраняющемся риске черезвычайной ситуации по газу
В Германии сохраняется риск чрезвычайной ситуации ближайшей зимой в связи с поставками газа, нельзя исключить того, что топлива не хватит, заявил в интервью Rheinische Post глава немецкого Федерального сетевого агентства (регулятора) Клаус Мюллер.
«Факторы риска заключаются в том, что зима 2023/24 может быть очень холодной, что домохозяйства и компании недостаточно экономят», — пояснил Мюллер.
По его мнению, дополнительные риски возникнут, если не удастся достичь плана по импорту сжиженного природного газа (СПГ), либо если соседние государства попросят поделиться с ними накопленными объемами. Наибольшую опасность сейчас представляет погода, нельзя исходить из того, что следующая зима будет такой же теплой, заключил глава энергорегулятора. Он предупредил, что домохозяйства гораздо меньше экономят газ в холодное время: в октябре 2022 года удалось сберечь 20% топлива, тогда как в декабре — только 7%.
Уровень заполненности немецких хранилищ газа по состоянию на 17 марта достигает 63,89%, это намного выше критических пороговых значений, установленных Берлином.
Власти Германии ввели уровень готовности к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций в июне 2022 года. Импорт российского газа в республику тогда резко сократился, власти призывали компании импортировать газ от других поставщиков. Берлин называл Россию ненадежным поставщиком из-за перебоев поставок.
Москва настаивала, что перебои в поставках носят технический характер. В «Газпроме» предупреждали, что в Германии могут замерзнуть «целые города, целые земли».
Зимой в Европе установилась теплая погода, которая периодически била рекорды температуры воздуха. В начале марта 2023 года руководство Германии и Евросоюза заявило о достижении независимости от импорта российских энергоресурсов.