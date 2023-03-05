Олаф Шольц: ФРГ независима от поставок газа, нефти и угля из России

Германия заявила о независимости от поставок нефти и газа из России

Германия независима от поставок российских газа, нефти и угля, заявил в интервью CNN канцлер страны Олаф Шольц.

«Мы обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России. Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы», — сказал он.

При этом ФРГ избежала экономического кризиса и нехватки газа, добавил канцлер.

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