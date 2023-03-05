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Германия заявила о независимости от поставок нефти и газа из России
Олаф Шольц: ФРГ независима от поставок газа, нефти и угля из России
Германия независима от поставок российских газа, нефти и угля, заявил в интервью CNN канцлер страны Олаф Шольц.
«Мы обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России. Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы», — сказал он.
При этом ФРГ избежала экономического кризиса и нехватки газа, добавил канцлер.
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