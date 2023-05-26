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Экономика ,  
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Bloomberg сообщил о сбоях в работе «экономического двигателя Европы»

Bloomberg: устойчивость экономики Германии рушится, это опасно для Европы
«Экономический двигатель Европы» — это Германия, раньше она помогала всему континенту выходить из кризисов, но удастся ли это теперь, не ясно. Пока экономика страны «в минусе» второй квартал подряд

Германия десятилетиями была экономическим двигателем Европы, благодаря которому та выходила «из одного кризиса за другим»; однако устойчивость немецкой экономики рушится и это опасно для всего региона, пишет Bloomberg.

«Мы были наивны, потому что казалось, что все в порядке», — сказал главный исполнительный директор BASF Мартин Брудермюллер. По его словам, «проблемы в Германии накапливаются», а впереди страну ждет период перемен.

Агентство отмечает, что в прошлом Берлин успешно справлялся с проблемами, но сейчас вопрос заключается в том, сможет ли правительство придерживаться стратегии преодоления кризиса. В январе канцлер Олаф Шольц говорил, что Германии удалось избежать глубокой рецессии, несмотря на энергокризис, вызванный военными действиями на Украине и ограничениями против России.

Однако в четверг, 25 мая, Федеральное статистическое ведомство страны сообщило, что ВВП Германии в первом квартале текущего года снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Снижение было зафиксировано по итогам второго квартала подряд (в октябре—декабре ВВП уменьшился на 0,5%), что обычно означает техническую рецессию, отмечал Reuters.

Как пишет Bloomberg, эксперты прогнозируют немецкой экономике отставание от других стран Европы «на долгие годы», а Международный валютный фонд считает, что в этом году рост ВВП Германии будет самым медленным среди стран — членов G7. Тем не менее Шольц настроен оптимистично. «Перспективы немецкой экономики очень хорошие», — заявил он накануне журналистам.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что проблемы в экономике Германии вызваны поддержкой Украины и политики США. По его словам, страна ввела «убийственное» число пакетов санкций против России, что привело к убыткам для немецкой экономики, а также отказалась от российской энергии, за счет которой экономика ФРГ «могла успешно развиваться».

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Германия не нашла после этого «драйвер эффективного развития своей страны», потому ее граждане теряют средства и требуют повышения зарплат, а бизнес — субсидий. «Такими темпами Германия скоро надолго утратит свое политическое и экономическое лидерство в «единой Европе», — заключил Медведев и предрек стране возрождение «мечты о четвертом рейхе и новом фюрере».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Германия Экономика Европа рецессия

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