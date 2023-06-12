Bloomberg узнал о плане ЕС хранить газ в украинских хранилищах

Европейские чиновники рассматривают вариант хранения излишек газа в Бильче-Волицко-Угерском хранилище на Украине, которое вмещает до 17 млрд куб м топлива и находится в 96 км от границы с Польшей, передает Bloomberg.

Построенное еще в СССР хранилище активно использовалось европейскими компаниями и Россией до начала спецоперации. Долгое время европейские компании не хотели концентрировать запасы газа на Украине из-за продолжающихся боевых действий, однако теперь рассматривают эту возможность отмечает агентство.

«Украинское хранилище может помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС», — приводит Bloomberg заявление немецкой коммунальной компании RWE AG.

Агентство напоминает, что в настоящее время европейские ПГХ заполнены более чем на 70%, а хранение части топлива на Украине может предотвратить его переизбыток в ближайшие месяцы. «Чтобы сделать хранение газа в Украине жизнеспособным, цены должны упасть достаточно низко, чтобы оправдать затраты. ЕС также, вероятно, придется вмешаться, чтобы обеспечить защиту от потенциальных потерь, связанных с конфликтом», — говорится в статье.

В четвертом квартале прошлого года Киев использовал лишь треть своих ПГХ (всего вмещают около 30 млрд куб м). Как отмечает Bloomberg, хранение европейского газа на Украине не только принесло бы столь необходимый стране доход, но и укрепило бы ее связи с блоком. «Украинский рынок предлагает хранение по фиксированной ставке, что делает хранение газа в Украине очень привлекательным и конкурентоспособным вариантом», — отметил глава отдела торговых операций в Европе швейцарской Axpo Марко Заальфранк.

Представитель Еврокомиссии Тим Макфи подтвердил, что в ЕК изучают данный вопрос.

Материал дополняется.