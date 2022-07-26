В ЕС договорились о снижении потребления газа

Страны ЕС договорились сократить потребление газа на 15% до конца марта следующего года. Эта договоренность временная и предусматривает исключения

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Страны Европейского союза достигли соглашения по сокращению потребления газа ближайшей зимой, сообщило в Twitter чешское представительство при ЕС.

«Миссия оказалась не невыполнимой», — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте Совета Европы, страны ЕС договорились сократить потребление газа на 15% до конца марта следующего года. Эта договоренность временная, возможность ее продления Еврокомиссия оценит к маю 2023 года.

Страны ЕС смогут сами выбирать меры, при помощи которых будут сокращать потребление газа. Соглашение также предусматривает возможность объявления «Союзной тревоги» при серьезной угрозе для стабильности поставок. В этом случае ограничение потребления станет обязательным. «Мы должны быть готовы к возможному прекращению поставок из России в любой момент», — заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон (цитата по AP).

Пока же в договоренности прописан ряд исключений. В частности, от требования сократить потребление на 15% освобождаются страны ЕС, не подключенные к газовым сетям других государств — членов Евросоюза. Кроме того, страны могут запросить смягчение условий, если они превысили целевые показатели заполнения хранилищ, а также если их важнейшие отрасли промышленности сильно зависят от газа.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала соглашение по снижению потребления газа в ЕС «важным сигналом» российскому руководству, передает Reuters. По ее словам, вместо раскола на фоне дефицита газа страны Евросоюза будут сохранять единство.

В свою очередь, власти Польши заявили, что хранилища страны заполнены и у нее нет необходимости ограничивать потребление газа. По словам министра климата и окружающей среды Польши Анны Москвы, Варшава «не может принять никаких решений, которые навязываются странам», поскольку «энергетическая безопасность — это национальная прерогатива».

Евросоюз договорился о снижении потребления газа на фоне сокращения поставок по «Северному потоку-1». В июне «Газпром» снизил прокачку с 167 млн до 67 млн куб. м в сутки, а накануне сократил ее еще на до 33 млн куб. м, или до 20% от проектной мощности трубопровода.

Причиной в компании назвали то, что немецкая Siemens не вернула ей из ремонта турбину. Ее ремонтировали на заводе в Канаде, но страна ввела санкции против России. Позже Оттава согласилась передать турбину Москве через Берлин. Однако «Газпром» сообщил, что сначала Siemens не отправляла ему нужные документы, а затем, получив их, отметил, что они «не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы».

В Siemens, в свою очередь, заявили, что необходимые для ввоза турбины документы не предоставил сам «Газпром». В Кремле подобные сообщения назвали не соответствующими действительности.